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EMOTIVNE KRIZE, PROMENLJIVO RASPOLOŽENJE Astro savet za subotu, 17. oktobar: Ova 4 znaka su pod uticajem današnjih aspekata

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 10. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, porodice, žena, u znaku Jarca donosi promenljivo raspoloženje i podložnost depresiji.

ЕМОТИВНЕ КРИЗЕ, ПРОМЕНЉИВО РАСПОЛОЖЕЊЕ Астро савет за суботу, 17. октобар: Ова 4 знака су под утицајем данашњих аспеката

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Ovo je znak Mesečevog izgona (egzila) zbog čega je njegov pozitivan uticaj oslabljen, jer se Mesec, simbol emocija, ne oseća dobro u uzdržanom, krutom, poslovičnom Jarcu.

Izazovni aspekti koje pravi sa Saturnom i Uranom, vladaocima Jarca, upozoravaju na opasnost od povreda, naročito zglobova, kao i preloma kostiju. Kvadrat sa Neptunom povećava osetljivost kože na alergije i podložnost virusnim infekcijama. Na emotivnom planu donosi sklonost iluzijama, razočaranja, obmane i zablude.

Inkonukcija sa Marsom u Lavu upozorava na srčane tegobe, probleme sa pritiskom i leđima. Ovi aspekti donose i probleme u ljubavnim odnosima, emotivne krize i neočekivane raskide ili razdvajanja od partnera, zbog više sile.

Ovi aspekti će najviše uticati na Jarčeve, Rakove, Vage i Ovnove.

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