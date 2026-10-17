EMOTIVNE KRIZE, PROMENLJIVO RASPOLOŽENJE Astro savet za subotu, 17. oktobar: Ova 4 znaka su pod uticajem današnjih aspekata

MESEC, simbol emocija, porodice, žena, u znaku Jarca donosi promenljivo raspoloženje i podložnost depresiji.

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Ovo je znak Mesečevog izgona (egzila) zbog čega je njegov pozitivan uticaj oslabljen, jer se Mesec, simbol emocija, ne oseća dobro u uzdržanom, krutom, poslovičnom Jarcu.

Izazovni aspekti koje pravi sa Saturnom i Uranom, vladaocima Jarca, upozoravaju na opasnost od povreda, naročito zglobova, kao i preloma kostiju. Kvadrat sa Neptunom povećava osetljivost kože na alergije i podložnost virusnim infekcijama. Na emotivnom planu donosi sklonost iluzijama, razočaranja, obmane i zablude.

Inkonukcija sa Marsom u Lavu upozorava na srčane tegobe, probleme sa pritiskom i leđima. Ovi aspekti donose i probleme u ljubavnim odnosima, emotivne krize i neočekivane raskide ili razdvajanja od partnera, zbog više sile.

Ovi aspekti će najviše uticati na Jarčeve, Rakove, Vage i Ovnove.