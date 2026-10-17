Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

17. 10. 2026. u 08:21

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Subota

15.00 Genčlerbirligi - Galatasaraj 2 (1.38)

17.00 Vojvodina - Radnički 1923 1X (1.16)
18.00 Fenerbahče - Alanjaspor 1 (1.30)

Ukupna kvota: 2.08

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