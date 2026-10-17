LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
15.00 Genčlerbirligi - Galatasaraj 2 (1.38)
18.00 Fenerbahče - Alanjaspor 1 (1.30)
Ukupna kvota: 2.08
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