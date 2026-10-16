Agonija Barnlija se nastavlja!

Barnli dočekuje Vulverhempton u 11. kolu Čempionšipa, u situaciji kada mu je svaki bod važan.

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Domaćin je na 22. mestu sa sedam bodova, dok su gosti peti sa 14, što jasno pokazuje razliku u dosadašnjem učinku.

Barnli je u poslednjih pet utakmica zabeležio jednu pobedu, dva remija i dva poraza. U poslednjem nastupu ubedljivo je savladao Votford sa 4:0, ali je u prethodnim mečevima imao problema sa rezultatima. U tom periodu postigao je osam, a primio sedam golova. U prvenstvu prosečno daje 1,4 gola, dok prima 1,9 po utakmici.

Vulverhempton je u poslednjih pet susreta postigao i primio po četiri gola. Zabeležio je pobede nad Šefild junajtedom i Vest Bromvič albionom, oba puta rezultatom 1:0, remizirao sa Birmingemom, a izgubio od Evertona u kupu i Midlzbroa u prvenstvu.

Gosti su u Čempionšipu znatno uspešniji, sa prosekom od 1,9 postignutih i 1,4 primljena gola po utakmici. Njihova sposobnost da dobijaju neizvesne mečeve mogla bi da bude presudna protiv domaćina koji još traži stabilnost.

Poslednjih pet međusobnih susreta donelo je dve pobede Vulverhemptona, jednu Barnlija i dva remija. Poslednji duel, odigran u maju 2026. godine na terenu Barnlija, završen je rezultatom 1:1.

Iako je Barnli u prošlom kolu pokazao da može da bude veoma efikasan, bolji plasman i ujednačeniji rezultati u prvenstvu daju prednost gostima. Zato je dupla šansa na strani Vulverhemptona najlogičniji izbor.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,50)