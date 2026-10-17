Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

17. 10. 2026. u 08:04

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Subota

15.00 Čukarički - Zemun 1&2-6 (1.70)

18.30 Betis - Barselona GG&3+ (1.48)
20.45 Roma - Đenova 1&2-6 (1.88)

Ukupna kvota: 4.73

Verujemo u pobedu Čukaričkog koji je u krizi, daleko je bolji od Zemuna koji nema nijednu pobedu ove sezone, zacementiran je za dno i idealan protivnik za prekid crnog niza Brđana.

Betis i Barselona deluje kao meč koji bi trebao obilovati golovima, zbog stila igre, kao i napadačkog kvaliteta ovih rivala.

Za kraj tipujemo i trijumf Rome nad Đenovom, Rimljani moraju pobeđivati ovakve mečeve ako misle da se bore za Skudeto, što su pokazali da mogu kvalitetnim partijama u uvodnom delu sezone.

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