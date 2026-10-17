NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
15.00 Čukarički - Zemun 1&2-6 (1.70)
20.45 Roma - Đenova 1&2-6 (1.88)
Ukupna kvota: 4.73
Verujemo u pobedu Čukaričkog koji je u krizi, daleko je bolji od Zemuna koji nema nijednu pobedu ove sezone, zacementiran je za dno i idealan protivnik za prekid crnog niza Brđana.
Betis i Barselona deluje kao meč koji bi trebao obilovati golovima, zbog stila igre, kao i napadačkog kvaliteta ovih rivala.
Za kraj tipujemo i trijumf Rome nad Đenovom, Rimljani moraju pobeđivati ovakve mečeve ako misle da se bore za Skudeto, što su pokazali da mogu kvalitetnim partijama u uvodnom delu sezone.
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