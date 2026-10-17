KAMIONI NA BATROVCIMA ČEKAJU ŠEST SATI: Bez zadržavanja na naplatnim stanicama, radovi na više deonica puteva
TERETNA vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju šest sati na izlaz iz Srbije, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, najduže se čeka na izlaz iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, prema Hrvatskoj.
Prema podacima JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja.
Radovi na auto-putevima i državnim putevima
Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog radova na više deonica, na kojima je izmenjen režim saobraćaja.
Auto-put kod petlje Markovac – petlja Velika Plana: Do 20. oktobra izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na nadvožnjaku. U smeru Beograd–Niš saobraćaj se odvija zaustavnom trakom, dok su u smeru Niš–Beograd zatvorene vozna i zaustavna traka.
Obilaznica oko Beograda: Na deonici petlja Surčin jug–petlja Ostružnica traju radovi na ugradnji optičkih kablova, zbog kojih su zatvorene zaustavne trake u oba smera. Radovi su najavljeni do 20. oktobra.
Auto-put kod Batočine: Zbog radova na nadvožnjaku, do 25. oktobra zatvorene su preticajne trake u oba smera, a saobraćaj se odvija voznim i zaustavnim trakama.
Feketić–Vrbas: Zbog rehabilitacije kolovoza, na snazi je obustava saobraćaja do 23. oktobra. Vozila se preusmeravaju preko Srbobrana.
Batrovci–Kuzmin: Na auto-putu, u zoni buduće petlje Kuzmin zapad, do 25. oktobra saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija preticajnom trakom zbog radova na uklapanju rampi novog auto-puta Kuzmin–Sremska Rača.
Informacije o radovima i izmenama režima saobraćaja objavljene su na sajtu AMSS-a, na osnovu podataka JP „Putevi Srbije“.
Vozačima se preporučuje da pre polaska provere stanje na planiranoj trasi, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
(AMSS/Putevi Srbije)
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