Lužički Srbi u problemu: Gosti igraju fantastično i grabe ka Bunsdesligi

Energi Kotbus dočekuje Nirnberg u osmom kolu Cvajte, a gosti u ovaj susret ulaze sa znatno boljim učinkom.

FOTO: Profimedia/Frank Hammerschmidt

Nirnberg je drugi na tabeli sa 17 bodova, dok domaćin zauzima osmo mesto sa osam bodova.

Kotbus je u poslednjih pet utakmica zabeležio promenljive rezultate, uz dve pobede, dva remija i poraz. Postigao je 11, a primio deset golova, što ukazuje na efikasan napad, ali i velike probleme u odbrani. U prvenstvu prosečno daje 2,1 gol, a prima čak 2,3 po utakmici.

Nirnberg je u poslednjih pet mečeva ostvario tri pobede i dva remija, pa je i dalje bez poraza u tom periodu. Postigao je 12, a primio osam golova. Napad mu je posebno efikasan u prvenstvu, sa prosekom od 2,9 golova po utakmici, dok odbrana prima 1,4.

Ipak, ni gosti nisu bez slabosti, što je pokazao remi 4:4 sa Volfsburgom. Kotbus bi zbog toga mogao da stvori prilike, ali će morati znatno bolje da odigra u defanzivi nego u prethodnim susretima.

Ekipe se nisu sastajale u skorije vreme, pa nema svežih međusobnih rezultata na osnovu kojih bi se procenjivao odnos snaga. Međutim, trenutna forma, bolji plasman i sigurnija odbrana ipak idu u prilog Nirnbergu, koji ima dobru priliku da nastavi borbu za vrh tabele.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,05)