SRBIJA DO TEMŠIVARA, DO BRATISLAVE, IZGRAĐENA, SOCIJALNO ODGOVORNA: Evo šta je Vučić obećao u Novom Sadu - Plan za narednih 8 godina

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obećao je građanima neverovatne projekte ako mu budu dali poverenje da postane predsednik vlade.

Foto: SNS

PLAN DA U NAREDNIH OSAM GODINA BUDE IZGRAĐENO VIŠE NEGO U PRETHODNIH 13

- Nismo govorili mnogo i o tome koliko smo kilometara puteva i autoputeva izgradili više nego u prethodnih 70 godina, a planiramo da u narednih 8 godina izgradimo više nego u ovih prethodnih 12 ili 13 godina. Uradili smo to zato što smo imali vašu podršku, jer ste nam vi davali ogromnu snagu. Izgradili smo sve naučno-tehnološke parkove, jer nijedan nismo nasledili. Izgradili smo toliko bolnica, kliničko-bolničkih centara, medicinsko-zdravstvenih objekata, koliko nije izgrađeno u prethodnih 40 godina. Ali nisam zadovoljan. I moja ideja, i to želim ovde da vam obećam, i u Novom Sadu, na severu Srbije, ovde u Vojvodini, da ćemo u svakoj opštini u naredne 3 godine da uradimo, ili u potpunosti izgradimo ili rekonstruišemo, svaku bolnicu, svaki klinički centar i svaki dom zdravlja. Ogroman novac ćemo da uložimo u to, ali vi znate da kad nešto obećamo, da ćemo to da uradimo, i da imamo veliku snagu za to. Ja imam večeras još nekoliko dobrih vesti za ljude kojima će to da znači. Imamo mnogo dece sa retkim bolestima, terapije su preskupe - istakao je Vučić.

Foto: Printskrin Aleksandar Vučić drži govor na skupu u Novom Sadu

IZGRADNjA, IZGRADNjA, IZGRADNjA!

- Još toliko ćemo da gradimo. Hoću da ljude koji imaju decu, koji imaju svoje bližnje, koji boluju od te bolesti, obavestim da ćemo odmah doneti odluku tokom ove godine da uložimo 6 milijardi, što je preko 50 miliona evra, da lečimo tu decu i sve obolele od te bolesti i drugih retkih bolesti. Uložićemo već od početka sledeće godine novih 7 milijardi dinara, dakle 60 miliona evra, u lečenje, u takozvane inovativne lekove. Ono što je važno: testovi NIPT za trudnice, valjda sam dobro izgovorio, od sada će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju. Želim takođe da kažem i za naše starije i za naše mlađe: 2006. oni koji nisu dobro upravljali ovom zemljom, ukinuli su stomatološke usluge, najveći deo stomatoloških usluga, i za naše stare i za naše mlade. To ćemo da vratimo, i ponovo ćete da imate svog zubara, besplatno, već od početka sledeće godine. Krenućemo sa tom akcijom, najpre za stare, kasnije i za sve ostale. I to je deo našeg programa o zdravstvu, i to je stvar koju sam želeo da vam kažem - rekao je i dodao:

- Moraćemo ovde u Vojvodini da ulažemo u vodosnabdevanje, u kanalizacionu mrežu, da nastavimo da gradimo puteve već do Vidovdana sledeće godine, od Bačkog Brega, preko Sombora do Kljajićeva. Biće završen prvi deo "Osmeha Vojvodine", kako smo ga mi nazvali, i nastavićemo dalje prema Kuli, Vrbasu, Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju i Kikindi. Za 2 godine završićemo autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, Fruškogorski koridor, najveći deo otvorićemo već za 6 meseci, koji će da spaja Novi Sad sa Irigom i Rumom, i da vas izvodi i ka putu ka Šidu i Zagrebu, ali i prema Kuzmin-Sremska Rača putu u Sremu, 19 kilometara, koji ćemo da otvorimo u naredna 2 meseca. Dakle, ogromni su radovi. I naravno, ono što je veoma važno, ovde govorim za Vojvodinu važno, Beograd, Vršac, Vršac-Temišvar, da možemo da idemo do tog prelepog baroknog grada u Rumuniji, i da možemo da spajamo takođe Srbiju i Rumuniju, jer smo uvek to zaboravljali u prošlosti.

Foto: SNS Robert Fico i Aleksandar Vučić

DO TEMIŠVARA, DO BRATISLAVE

- A ja ću da se postaram da napravimo i jedan deo vozova koji će da idu ka Bratislavi, da možemo da imamo tu vezu sa našim slovačkim prijateljima, ukoliko dobijem vaše poverenje. Ono što je veoma važno, to je da ulažemo u naše obrazovanje: hoću da imamo najbolje škole, hoću da imamo najbolje i najuspešnije fakultete, da nam odatle izlaze deca sa ogromnim znanjem. I odmah da vam kažem: neću, obećavam vam to, nikada više da dozvolim bilo kome da nam deca, đaci i studenti budu taoci politike. Nema više politike u školama i na fakultetima. Kome se ne sviđa, nemamo problem sa tim, ali politike u školama i na fakultetima neće biti. To je moje obećanje roditeljima koji su brinuli o svojoj deci, ulagali u škole, ulagali u fakultete, a na kraju nisu dobili znanje koje je trebalo njihovoj deci, već vođenje nakaradne politike da bi se pojedini profesori dočepali fotelja. Nismo za to plaćali ogroman novac našim univerzitetima i našim školama - rekao je Vučić.

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