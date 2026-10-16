Poslednji dočekuje prvog? Proletos je "fenjeraš" slavio protiv lidera u gostima

Kil dočekuje Hertu u osmom kolu Cvajte, a gosti u susret ulaze kao lideri prvenstva i sa znatno boljom formom.

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je poslednji na tabeli sa samo četiri boda, dok berlinski tim ima 21.

Kil je u poslednjih pet utakmica zabeležio jednu pobedu, dva remija i dva poraza, uz šest postignutih i isto toliko primljenih golova. U prvenstvu prosečno postiže jedan gol po meču, a prima 1,6, što ukazuje na probleme u oba pravca igre.

Herta je u istom periodu ostvarila četiri pobede i remi, postigavši 12 golova i primivši šest. U Cvajti prosečno daje 2,7 golova po utakmici, a prima 1,1. Berlinci su dobili i poslednja dva prvenstvena gostovanja, pa imaju razloga za optimizam pred put u Kil.

Poslednji međusobni susret odigran je u aprilu 2026. godine, kada je Kil slavio sa 1:0 u Berlinu. Ipak, trenutna forma i učinak u prvenstvu jasno su na strani gostiju, koji imaju priliku da nastave uspešan niz.

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