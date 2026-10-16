JURIMO OSMI U NIZU: Pogodili smo TIP dana sedam puta zaredom, ovo je današnji predlog
Uz znatno bolji plasman na tabeli, tri uzastopne pobede i ubedljivo bolji međusobni skor, domaćin ulazi u ovaj susret za značajnom i jasnom prednošću
Naš predlog za četvrtak, gde smo tipovali pobedu Dinama iz Minska nad Slavijom Mozir, a koji možete da "čekirate" na linku OVDE bio je sedmi uzastopni TIP dana koji je prošao.
Danas predlažemo susret 10. kola HNL-a, Rudeš - Rijeka
Rudeš je u poslednjih pet utakmica uvek igrao mečeve sa najmanje tri gola. Izgubio je od Gorice (2:1), odigrao nerešeno sa Slaven Belupom (2:2), poražen je od Istre 1961 (3:2), pobedio je Koprivnicu (3:2), a zatim izgubio od Hajduka (0:4). Gol-razlika 12:25 posle devet kola najbolje govori o problemima u odbrani, zbog kojih na utakmicama ovog tima često pada mnogo golova.
I Rijeka ima dobru osnovu za očekivanje efikasne utakmice. Na tri od poslednjih pet njenih mečeva postignuta su najmanje tri gola. Savladala je Slaven Belupo sa 4:1 i Hajduk sa 3:0, dok je protiv Vrboveca slavila sa ubedljivih 6:0. Posle osam prvenstvenih kola, Rijeka ima gol-razliku 14:11, što znači da na njenim utakmicama u proseku pada više od tri gola.
Čak devet od poslednjih deset međusobnih susreta ovih ekipa završeno je sa najmanje tri gola. Uz to, Rudeš je na svih pet poslednjih utakmica odigrao meč sa više od 2,5 gola. Svi ovi podaci upućuju na to da bi i predstojeći susret mogao da donese dosta golova.
TIP DANA
Rudeš - Rijeka 3+ (1,59)
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