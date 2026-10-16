"Zvezda je na Pančićevom vrhu " Vlade Đurović imao šta da kaže nakon pobede nad Parizom

Vlado Đurović analizirao je igru Zvezde nakon pobede nad Parizom.

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-Važna pobeda za Zvezdu. Moglo je i bez problema - počeo je on.

Potom se osvrnuo na igru Monekea.

- Zvezda je imala dobro suđenje. Dobili bi i bez toga. Zadovoljan sam, došli smo na 4:2. Sada smo u vrhu tabele i treba tako da nastavimo. Nenormalno je kako igra Pariz 42 trojke su šutirali, a onda svih pet skaču. Zato imaju toliko ofanzivnih skokova. Vrlo je teško tako igrati. Čestitke Zvezdi, Monekeu, za 20 minuta 23 poena, bez greške je igrao. Uvek mu nađem mane, a sada mogu da kažem svaka čast majstore.

Govorio je i o "žrtvama za kritikovanje".

- Uvek nađem nekoga da kritikujem. Bio je Kodi, sada je Vajler Beb. Bio je u tunelu i Batler, danas je izašao iz tunela. Postigao je bitne poene, to će ga valjda dići. Ne može ekipa da se posveti njemu, da on igra, a da ga drugi gledaju. Mora da se kreće bez lopte, da izlazi iz bloka pa da šutira. Kada izađe Džons svi znaju šta treba da rade. Kada je on u igri imamo pozitivan rezultat. Kada je izašao u prvom poluvremenu dok je Beb igrao, pala je prednost. DObrić nije bio raspoložen i nije zaslužio više. Davidovac kako igra, to je divota. Sve što uradi uradi pametno.

- Đurišić - sjajan. Najbolja partija do sada. Ja sam ga gledao u Megi, kada ima veče daje po 20 poena. Ovo je najbolja partija da ga vidi šira javnost. Ovo mu je odlična epizoda i vidi se da je dobio samopouzdanje. Odlične odbrane, trčanje, blokirao je. Prezadovoljan sam. Odželej, malo slabiji nego prethodne utakmice. Boldvin, eto, pet poena. Nije slab, Karter, nije najbolji, ni on da se razigra. Moneke… Kada bi mogao da igra približno ovako, ovo je bilo fenomenalno. I u odbrani i u napadu, zalaganje, način kako se ponašao na terenu, svađao se i sa protivničkim igračima, sve je uradio za čistu desetku. Jedan promašaj iz igre. I sve za dvadeset minute. Neko će reći Nvora je dao 12 poena, ali bio je solidan. Sve vreme je učestvovao, nije gunđao. Zvezda je na Pančićevom vrhu sada. Kada se vrate dva centra biće još bolje. Nema šta da ih bodrimo, pokazali su da mogu - rekao je Đurović