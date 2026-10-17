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DRAGAN VUKMIR: NJiređihaza, konačno

Žarko Urošević

17. 10. 2026. u 08:15

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ДРАГАН ВУКМИР: Њиређихаза, коначно

FOTO: Tanjug/Tibor Illyes/MTI via AP

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subota, 

NjIREĐIHAZA - HONVED 1

Pakš - Đer 3+

Ujpešt - Puškaš 1X&GG

nedelja, 

Debrecin - Zalaegerseg 1, GG

KIŠVARDA - FERENCVAROŠ 2

Fudbaleri Njiređihaze otkinuli su bodove velikom favoritu Farencvarošu (1:1), a na gostovanju Zalaegersegu uspeli su da povedu, ali su u nastavku meča stali i za to bili kažnjeni porazom od 5:1. Duel sa poslednjeplasiranim Honvedom, prilika je da Njiređihaza konačno dođe do trijumfa, posle pet kola.

Ferencvaroš bolje partije pruža na međunarodnoj sceni, nego u domaćem prvenstvu, u kojem zauzima tek šesto mesto. Na terenu Kišvarde morao bi da pokaže snagu. Dvojka je fiks.

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