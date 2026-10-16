Solidni napadi, nesigurne odbrane - oproban recept za OBA TIMA DAJU GOL

Le Man i Tuluz sastaju se u sedmom kolu francuske Lige 1, a obe ekipe u ovaj susret ulaze sa po šest bodova.

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Domaćin je 14. na tabeli, dok gosti zauzimaju 15. mesto, pa bi im dobar rezultat značio mnogo u nastojanju da poprave položaj.

Le Man je u poslednjih pet utakmica ostvario jednu pobedu, dva remija i dva poraza. Postigao je sedam, a primio devet golova, pri čemu je mrežu protivnika zatresao u svakom od tih susreta. U prvenstvu ima prosek od 1,7 postignutih i dva primljena gola po utakmici.

Ni Tuluz ne blista, pošto je u poslednjih pet mečeva zabeležio promenljive rezultate. U tom periodu postigao je devet, a primio deset golova. Prosečno postiže 1,5 golova po utakmici u prvenstvu, dok prima 1,8, što ukazuje na probleme u odbrani.

Obe ekipe imaju razloga da budu nezadovoljne defanzivnim učinkom, ali njihovi napadi ipak uspevaju da dolaze do golova. Le Man je bio efikasan u svih pet poslednjih utakmica, dok je Tuluz u istom periodu pokazao da može da zapreti različitim protivnicima.

Pošto su odbrane obe ekipe prilično nesigurne, a napadi imaju solidan učinak, očekujemo da i jedni i drugi postignu bar po jedan gol.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,62)