Tip fudbal

Goleada u najavi: Odbrana "orlova" je šuplja, ali ni "jarčevi" ne ulivaju poverenje

Olja Mrkić

16. 10. 2026. u 11:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ajntraht iz Frankfurta dočekuje Keln u šestom kolu Bundeslige, u pokušaju da popravi utisak posle nekoliko loših rezultata.

Голеада у најави: Одбрана орлова је шупља, али ни јарчеви не уливају поверење

Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u poslednjih pet utakmica ostvario promenljive rezultate, a posebno zabrinjava ubedljiv poraz od Lajpciga (0:6).

Frankfurt je u tom periodu postigao deset, a primio čak 13 golova. U prvenstvu ima prosek od 1,8 postignutih i 3,2 primljena gola po utakmici, što jasno ukazuje na velike probleme u odbrani. Sa pet bodova zauzima 14. mesto na tabeli.

Keln je nešto bolje započeo sezonu i posle pet kola ima sedam bodova, dovoljnih za desetu poziciju. U poslednjih pet mečeva postigao je sedam, a primio deset golova. Posle remija sa Verderom i Hamburgerom, u poslednjem susretu savladao je Borusiju Menhengladbah sa 2:1.

Ipak, ni gostujuća odbrana ne uliva poverenje, pošto je primila bar jedan gol u svakoj od poslednjih pet utakmica. To bi domaćinu moglo da otvori prostor za popravljanje napadačkog učinka.

Poslednjih pet međusobnih susreta donelo je dve pobede Kelna, jednu Frankfurta i dva remija. Poslednji put su igrali u aprilu 2026. godine, kada je bilo 2:2. Imajući u vidu probleme obe ekipe u odbrani, realno je očekivati utakmicu sa dosta golova.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,96)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog

Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog