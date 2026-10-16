Goleada u najavi: Odbrana "orlova" je šuplja, ali ni "jarčevi" ne ulivaju poverenje

Ajntraht iz Frankfurta dočekuje Keln u šestom kolu Bundeslige, u pokušaju da popravi utisak posle nekoliko loših rezultata.

Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u poslednjih pet utakmica ostvario promenljive rezultate, a posebno zabrinjava ubedljiv poraz od Lajpciga (0:6).

Frankfurt je u tom periodu postigao deset, a primio čak 13 golova. U prvenstvu ima prosek od 1,8 postignutih i 3,2 primljena gola po utakmici, što jasno ukazuje na velike probleme u odbrani. Sa pet bodova zauzima 14. mesto na tabeli.

Keln je nešto bolje započeo sezonu i posle pet kola ima sedam bodova, dovoljnih za desetu poziciju. U poslednjih pet mečeva postigao je sedam, a primio deset golova. Posle remija sa Verderom i Hamburgerom, u poslednjem susretu savladao je Borusiju Menhengladbah sa 2:1.

Ipak, ni gostujuća odbrana ne uliva poverenje, pošto je primila bar jedan gol u svakoj od poslednjih pet utakmica. To bi domaćinu moglo da otvori prostor za popravljanje napadačkog učinka.

Poslednjih pet međusobnih susreta donelo je dve pobede Kelna, jednu Frankfurta i dva remija. Poslednji put su igrali u aprilu 2026. godine, kada je bilo 2:2. Imajući u vidu probleme obe ekipe u odbrani, realno je očekivati utakmicu sa dosta golova.

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