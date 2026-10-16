Napad gostiju je sjajan, ali lider prima gol na svake dve utakmice u proseku
Dinamo iz Bukurešta dočekuje Botošani u 12. kolu rumunske Lige 1 u odličnom raspoloženju, posle pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.
Lider prvenstva je u tom periodu postigao 15 golova, a primio samo tri, što potvrđuje dobru formu u oba pravca.
Domaćin je u prvenstvu savladao FCSB sa 2:1, Čikseredu sa 3:1, Farul sa 4:0 i Sepsi sa 2:0. Uz to je u Kupu Rumunije bio bolji od Sporting Liještija sa 4:1. Dinamo posle 11 kola ima 26 bodova, uz prosek od 2,3 postignuta i samo 0,6 primljenih golova po utakmici.
Botošani zauzima deseto mesto sa 14 bodova i nema takvu konstantnost. U poslednjih pet utakmica zabeležio je pobede nad Sepsijem sa 5:0 i UTA Aradom, remi sa Arđešom, ali i poraze od Korvinul Hunedoare u kupu i CFR Kluža. U tom periodu postigao je devet, a primio pet golova.
Gosti imaju solidan napadački učinak, ali ih očekuje težak zadatak protiv najboljeg tima prvenstva. Poslednjih pet međusobnih susreta donelo je čak četiri remija i po jednu pobedu oba tima. Poslednji put su igrali u novembru 2025. godine, kada je bilo 1:1.
Ipak, trenutna forma, efikasnost i sigurnost u odbrani daju Dinamu jasnu prednost pred ovaj susret.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,53)
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