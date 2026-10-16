TIP IZ KOMŠILUKA: "Fenjeraš" bez šansi i u derbiju začelja

Ocelul dočekuje Čikseredu u 12. kolu rumunske Lige 1, u pokušaju da prekine lošu seriju rezultata.

Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Domaćin je izgubio četiri od poslednjih pet utakmica, uz jedan remi, a na tih pet mečeva postigao je samo tri gola i primio devet.

Čiksereda je u još težoj situaciji. Posle pobede u Kupu Rumunije nanizala je četiri poraza u prvenstvu, uz gol-razliku 2:11. Poslednja dva meča završila je bez postignutog gola, što dodatno ukazuje na probleme u napadu.

Ocelul je 14. na tabeli sa deset bodova, dok je Čiksereda poslednja, sa samo jednim osvojenim bodom. Domaćin ima prosek od jednog postignutog i 1,5 primljenih golova po utakmici, dok gosti postižu svega 0,5, a primaju 2,2 gola u proseku.

Međusobni dueli donose nešto više neizvesnosti, pošto su obe ekipe u poslednjih pet susreta zabeležile po dve pobede, uz jedan remi. Poslednji put sastali su se u martu, kada je Čiksereda slavila sa 3:2 u gostima.

Ipak, trenutna forma i prednost domaćeg terena idu u prilog Ocelulu, koji ima dobru priliku da osvoji važne bodove protiv poslednjeplasiranog tima.

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