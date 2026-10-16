PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Petak
20.30 Ajntraht - Keln GG&|1+ (1.53)
21.00 Deportivo - Levante |1-3&||1-3 (2.00)
Ukupna kvota: 5.51
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