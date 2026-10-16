Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

16. 10. 2026. u 10:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Luca Diliberto/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

20.30 Ajntraht - Keln GG&|1+ (1.53)

20.45 Frozinone - Sasuolo |1-3&||1-3 (1.80)
21.00 Deportivo - Levante |1-3&||1-3 (2.00)

Ukupna kvota: 5.51

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