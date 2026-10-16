Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: Rapid „leprša“ i pobeđuje

Žarko Urošević

16. 10. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Trener u Austriji

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Рапид „лепрша“ и побеђује

LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

petak, 

RAPID - HARTBERG 1&3+

subota, 

AUSTRIJA L. - LASK 2

Rid - Austrija X

nedelja, 

Salcburg - Altah 1

Volfsberger - Tirol 1

Šturm - GAK 0-2

Rapid je protiv LASK, u prvom meču posle pauze uspeo da demonstrira silu i lepršavu partiju overi bodovima, koji ne bi smeli da izostanu ni iz okršaja sa znatno lošijim Hartbergom.

LASK već tri kola nema pobedu, ali ima trenera sa iskustvom dovoljno bogatim da već u narednom kolo pokrene ekipu na terenu u Luštenauu protiv Austrije.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Hrvati joj lupili ZABRANU na - 30 leta: Nada odbrusila Ne bih tamo otišla makar nemala hleba da jedem!

Hrvati joj lupili ZABRANU na - 30 leta: Nada odbrusila "Ne bih tamo otišla makar nemala hleba da jedem!"