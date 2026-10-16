DEJAN STANKOVIĆ: Rapid „leprša“ i pobeđuje
* Trener u Austriji
MOJ TIP
petak,
RAPID - HARTBERG 1&3+
subota,
AUSTRIJA L. - LASK 2
Rid - Austrija X
nedelja,
Salcburg - Altah 1
Volfsberger - Tirol 1
Šturm - GAK 0-2
Rapid je protiv LASK, u prvom meču posle pauze uspeo da demonstrira silu i lepršavu partiju overi bodovima, koji ne bi smeli da izostanu ni iz okršaja sa znatno lošijim Hartbergom.
LASK već tri kola nema pobedu, ali ima trenera sa iskustvom dovoljno bogatim da već u narednom kolo pokrene ekipu na terenu u Luštenauu protiv Austrije.
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