Kristijano Ronaldo: Možete da više volite Mesija ili Maradonu, ali ja sam najbolji fudbaler u istoriji!

Kristijano Ronaldo smatra da je debata oko GOAT-a nepotrebna, jer je on najbolji svih vremena.

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U razgovoru za portugalski CNN, sa novinarom Eduom Agireom, koji mu je i blizak prijatelj, Ronaldo se dotakao "GOAT" teme.

- Ljudi nisu dovoljno cenili moje golove, taj trenutak. Više su govorili o tome što mi nedostaje 85 golova do 1.000 gola, što nešto i promašim. Ne dopada mi se to, ali neke stvari se dese prirodno. Da li postigao 920, 925 ili 930… Ja sam najbolji u istoriji i tačka. Kada govorimo o golovima. Brojke sve govore. Neću da kažem ni da moram da stignem do tog 1.000 gola u karijeri, ali ako bih uspeo to bi bilo fantastično - rekao je Ronaldo.

Ronaldo se nije zaustavio na golgeterskim brojkama. U raspravi o najboljem fudbaleru svih vremena često se ističu različiti kriterijumi – trofeji, tehnika, individualna priznanja, uticaj na igru i sposobnost da se odlučuju utakmice.

Portugalac, međutim, smatra da njegova karijera nudi dovoljno argumenata da bude proglašen najboljim, bez obzira na to kome navijači daju prednost.

- Možete da više volite Pelea, Mesija ili Maradonu, razumem to i poštujem. Ali da neko kaže da Kristijano nije kompletan igrač? To je laž. Ja sam najkompletniji. I verujem da sam najbolji fudbaler u istoriji. Ja nisam video boljeg od mene.