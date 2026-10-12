SVAKA SLIKA - KOMAD DUŠE: U Akademiji 28 otvorena izložba "Jesen" u organizaciji Likovnog kluiba "Đuro Salaj"

U AKADEMIJI 28 u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom "Jesen" na kojoj su svoje umetničke radove izložili samouki umetnici koji su uglavnom penzioneri. Izložbu na kojoj se nalaze radovi 76 autora organizovao je Likovni klub "Đuro Salaj", a publika će moći da je pogleda do 7. decembra, do kada je i otvorena.

privatna arhiva

Izložbu je otvorio Pavle Jovanović koji vodi Likovni klub "Đuro Salaj", a umetnici amateri uglas ističu da je organizovana zahvaljujući njegovom neiscrpnom entuzijazmu i volji da neguje umetnost.

- Počinje jesen kada priroda pokazuje da je najbolji scenograf na svetu, pa i ova izložba ima tu jednostavnu temu i nosi naziv "Jesen". Ali na slikama koje su izložene nema šablona, na njima je i jesen koja je nežna i jesen koja je divlja i gruba - rekao je Pavle Jovanović. - Svaka slika je komad nečije duše izbačen na platno bez cenzure. Vi ste ti koji potpisujete karte za ulazak u svet mašte, vi ste oni koji u tišini svojih soba razgovarate sa platnom kako bi na ovakvim izložbama pokazali ovoliko lepote.

On je napomenuo da Likovni klub "Đuro Salaj" prkosi vremenu duže od šest decenija i opstaje na mišiće i bez fondova.

Tradicija duga sedam decenija Likovni klub "Đuro Salaj" postoji još od 1957. godine i radi u kontinuitetu od samog osnivanja. Kako kaže Pavle Jovanović, to je dan od najstarijih, najbrojnijih i najtrofejnijih klubova stvaralaca amatera u Srbiji. - Klub organizuje samostalne i grupne izložbe u Galeriji "Akademija 28" i učestvuje na raznim likovnim konkursima i takmičenjima. Veliki broj članova Likovnog kluba preraslo je nivo likovnog amaterizma i primljeno je u ULUS i ULUPDS - ponosno ističe Jovanović.

- Ali, mi imamo nešto što se ne može kupiti novcem jer zavisimo isključivo od telenta ljudi koji izalažu - poručio je Jovanović.

Učesnici čija su radovi postavljeni na izložbi uglavnom su penzioneri, ali ima i onih koji su radno aktivni, poput Dragice Maksimović, nastavnice nemačkog jezika, koja nam kaže da su se ovi duhovno jaki slikari okupili da u svetu beznađa, lošeg ponašanja na ulicama, bezempatičnosti i otuđenosti, kroz umetnost iskažu pripadnost čoveka čoveku, prirodi, ljubavi i čuvaju dušu da ostane zdrava.

- E, to je ova izložba "Jesen" u Akademiji 28 - kaže ona.- Slikari bojama pobeđuju sivilo i čuvaju život u svom izvornom, zamišljenom ili doživljenom obliku.

Da je izložba izvanredno postavljena zahvaljujući entuzijazmu Pavla Jovanovića koji je stimulativno delovao na sve učesnike da nastave učešće u narednim postavkama, kaže nam slikar dr Pero Petrović.

A Srbijanka Stojić, koja je član ovog Likovnog kluba od 2009. godine, navodi da je učestvovala na mnogim grupnim izložbama.

- Ova izložba, pored još nekih, se izdvaja po brojnosti učesnika i kvalitetu slika - kaže Srbijanka Stojić.

Nada Milojević ističe da je treća izložba slika na Akademiji 28 na kojoj učestvuje, njena slika nosi naziv "Oplenac" i rađena je tehnikom ulje na platnu.

- Divno je bilo prisustvovati otvaranju ove izložbe - rekla nam je ova umetnica.