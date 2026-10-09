NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
19.00 Kulud - Kadisija 2 (1,53)
Al Kadisija zauzima četvrto mesto sa 16 bodova i u seriji je od pet utakmica bez poraza, uz četiri pobede i remi. Poslednji meč završila je rezultatom 3:3 protiv Al Itifaka.
Međusobni dueli ubedljivo su na strani Al Kadisije, koja je dobila poslednjih sedam susreta, uključujući prošlosezonsku pobedu od 4:1 u gostima. U poslednjih pet međusobnih utakmica postizano je prosečno 3,8 golova.
Al Kadisija ima prednost i u napadačkim pokazateljima, sa 5,9 udaraca u okvir gola i 5,1 velikom prilikom po utakmici. Mateo Retegi je postigao gol na četiri od poslednjih pet mečeva, dok su Muhamed Abu el Šamat i Hulijan Kinonjes među najefikasnijim igračima tima. Al Kulud se oslanja na Ikera Kortaharenu, strelca četiri gola ove sezone.
Iako Al Kulud ima dobar niz na svom terenu, forma, kvalitet i ubedljiv međusobni učinak daju Al Kadisiji razlog za optimizam.
20.30 Podbeskidze - Pogon S. 1 (1,90)
Novajlija u ligi još uvek nema pobedu u novoj sezoni, ali vreme je da se i to promeni. Uostalom, kod kuće nemaju ni poraz. Današnji rival je ovde poslednji put gostovao pre više od devet godina i tada je ispraćen sa dva gola u mreži. Pogon je na strani uzeo bod samo Poloniji Bitom koja inače ima čak šest remija ove sezone.
22.00 Real Kundinamarka - Real Santander 1 (1,54)
Real Kundinamarka je u odličnoj formi, sa četiri uzastopne pobede, i posle 11 kola zauzima prvo mesto na tabeli sa 23 boda. Zabeležio je sedam pobeda, dva remija i dva poraza, uz gol-razliku 19:10. U poslednje vreme uspešno rešava i neizvesne utakmice, a prednost domaćeg terena dodatno mu ide u prilog.
Real Santander prolazi kroz znatno teži period i na poslednjih pet utakmica nije ostvario nijednu pobedu, uz tri remija i dva poraza. Posle 11 kola ima samo 12 bodova i zauzima 13. mesto, uz gol-razliku 13:18. Posebno zabrinjava podatak da na tri od poslednjih pet utakmica nije postigao nijedan gol, što je ozbiljan problem pred gostovanje vodećem timu prvenstva.
Međusobni dueli takođe su na strani domaćina, koji je slavio u četiri od poslednjih pet susreta. Uz četiri vezane pobede, prvo mesto na tabeli i znatno bolji međusobni učinak, Real Kundinamarka ima ubedljive argumente da nastavi pobednički niz.
Ukupna kvota: 4,47
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