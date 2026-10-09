Politika

SINIŠA MALI SE UPRAVO OGLASIO: Podrška politici Aleksandra Vučića, svi u Kragujevac u 18 časova!

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09. 10. 2026. u 10:40

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SINIŠA Mali, potredsednik Srpske napredne stranke, pozvao je na skup podrške listi broj 1, "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" danas u Kragujevcu, u 18 časova

СИНИША МАЛИ СЕ УПРАВО ОГЛАСИО: Подршка политици Александра Вучића, сви у Крагујевац у 18 часова!

Foto: Instagram/mali_sinisa

On se oglasio putem zvaničnog Instagram naloga:

"Dragi prijatelji, dobro jutro.  Srpska ekonomija je nikada jača: rastu nam plate, rastu nam penzije, investiramo i gradimo i autoputeve, i nove bolnice, i nove škole, i brze pruge.

I kako je Aleksandar Vučić rekao, moramo još više da pokažemo i brigu prema ljudima, da investiramo u naše obrazovanje, u zdravstvo i u vodoprivredu. I to su nam prioriteti za budućnost.

I da bismo dali takvu podršku politici Aleksandra Vučića, pozivam vas da svi danas dođemo u Kragujevac, na skup u hali "Jezero" u 18:00, da damo podršku našem predsedniku i novom predsedniku Vlade Republike Srbije od 25. oktobra.

Živela Srbija, Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, lista broj 1!", poručio je on.

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