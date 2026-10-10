KADA NE MOŽETE DA ME POBEDITE, NAZIVATE ME LUDAKOM! Vučić odgovorio na uvrede i poslao jasnu poruku protivnicima

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da će danas boraviti u Jablaničkom okrugu i da je mnogo srećan što može vreme da provodi sa vrednim i običnim ljudima i dodao da politički protivnici ne mogu da ga pobede, te zato govore da je dezintegrisana ličnost, ali da će pobediti, zbog građana Srbije koji zaslužuju bolje od toga.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Ovde sam na jugoistoku Srbije i krećem za Leskovac, za Jablanički okrug. Mnogo sam srećan kada vreme provodim sa običnim ljudima, vrednim ljudima, ljudima čije ruke su gradile i koje grade ovu našu prelepu zemlju - rekao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic.

Vučić je dodao da su za njega danas po ko zna koji put opozicioni mediji rekli da postaje dezintegrisana ličnost, a da je on samo tražio debatu sa prvim na Studenstkoj listi.

- Samo jedan detalj, za mene su, po ko zna koji put danas, u njihovim novinama rekli da postajem dezintegrisana ličnost, što će reći sa psihičkim poremećajima, anksioznim stanjem i ne znam šta još. Ali znam da to nije Srbija budućnosti. Kada ne možete nekoga da pobedite, onda morate da ga nazivate i bolesnikom i ludakom. A ja sam tražio samo sitnicu, samo sam tražio da razgovaram, samo sam hteo televizijsku debatu sa vašim prvim na listi, pa makar zaključili da sam dezintegrisan ili bilo kakav - rekao je on.

(24 Sedam)

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