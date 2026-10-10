KADA NE MOŽETE DA ME POBEDITE, NAZIVATE ME LUDAKOM! Vučić odgovorio na uvrede i poslao jasnu poruku protivnicima
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da će danas boraviti u Jablaničkom okrugu i da je mnogo srećan što može vreme da provodi sa vrednim i običnim ljudima i dodao da politički protivnici ne mogu da ga pobede, te zato govore da je dezintegrisana ličnost, ali da će pobediti, zbog građana Srbije koji zaslužuju bolje od toga.
- Ovde sam na jugoistoku Srbije i krećem za Leskovac, za Jablanički okrug. Mnogo sam srećan kada vreme provodim sa običnim ljudima, vrednim ljudima, ljudima čije ruke su gradile i koje grade ovu našu prelepu zemlju - rekao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic.
Vučić je dodao da su za njega danas po ko zna koji put opozicioni mediji rekli da postaje dezintegrisana ličnost, a da je on samo tražio debatu sa prvim na Studenstkoj listi.
- Samo jedan detalj, za mene su, po ko zna koji put danas, u njihovim novinama rekli da postajem dezintegrisana ličnost, što će reći sa psihičkim poremećajima, anksioznim stanjem i ne znam šta još. Ali znam da to nije Srbija budućnosti. Kada ne možete nekoga da pobedite, onda morate da ga nazivate i bolesnikom i ludakom. A ja sam tražio samo sitnicu, samo sam tražio da razgovaram, samo sam hteo televizijsku debatu sa vašim prvim na listi, pa makar zaključili da sam dezintegrisan ili bilo kakav - rekao je on.
(24 Sedam)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)