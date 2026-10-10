Politika

KADA NE MOŽETE DA ME POBEDITE, NAZIVATE ME LUDAKOM! Vučić odgovorio na uvrede i poslao jasnu poruku protivnicima

В.Н.

10. 10. 2026. u 13:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da će danas boraviti u Jablaničkom okrugu i da je mnogo srećan što može vreme da provodi sa vrednim i običnim ljudima i dodao da politički protivnici ne mogu da ga pobede, te zato govore da je dezintegrisana ličnost, ali da će pobediti, zbog građana Srbije koji zaslužuju bolje od toga.

КАДА НЕ МОЖЕТЕ ДА МЕ ПОБЕДИТЕ, НАЗИВАТЕ МЕ ЛУДАКОМ! Вучић одговорио на увреде и послао јасну поруку противницима

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Ovde sam na jugoistoku Srbije i krećem za Leskovac, za Jablanički okrug. Mnogo sam srećan kada vreme provodim sa običnim ljudima, vrednim ljudima, ljudima čije ruke su gradile i koje grade ovu našu prelepu zemlju - rekao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic.

Vučić je dodao da su za njega danas po ko zna koji put opozicioni mediji rekli da postaje dezintegrisana ličnost, a da je on samo tražio debatu sa prvim na Studenstkoj listi. 

- Samo jedan detalj, za mene su, po ko zna koji put danas, u njihovim novinama rekli da postajem dezintegrisana ličnost, što će reći sa psihičkim poremećajima, anksioznim stanjem i ne znam šta još. Ali znam da to nije Srbija budućnosti. Kada ne možete nekoga da pobedite, onda morate da ga nazivate i bolesnikom i ludakom. A ja sam tražio samo sitnicu, samo sam tražio da razgovaram, samo sam hteo televizijsku debatu sa vašim prvim na listi, pa makar zaključili da sam dezintegrisan ili bilo kakav - rekao je on.

(24 Sedam)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Putin objasnio Trampu: Zašto Rusija NEĆE pregovarati sa Ukrajinom
Svet

0 0

Putin objasnio Trampu: Zašto Rusija NEĆE pregovarati sa Ukrajinom

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin preneo je tokom telefonskog razgovora američkom predsedniku Donaldu Trampu da je Ukrajina potkopala mogućnost nastavka direktnih mirovnih pregovora, nakon što je pokrenula napad dronovima na Rusiju za vreme izbora za državnu Dumu, izjavio je danas Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.

10. 10. 2026. u 08:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači

UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači