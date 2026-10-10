VUČIĆ NAJAVIO VELIKI PREPOROD ZDRAVSTVA NA JUGU SRBIJE: Sve ćemo da obnovimo u prve dve godine mandata!
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" govorio je na skupu liste u Leskovcu.
- Još nešto važno. Ne samo leskovačka Bolnica, u koju smo uložili, i nikad nisam do kraja zadovoljan, mora da bude bolji odnos prema pacijentima. Ne može da mamograf da ne radi 2 meseca, ako već imate magnetnu rezonancu da ih šaljete kod privatnika. Što onda gradimo to? Biće potrebne promene, ne samo u smislu ulaganja. Od Vlasotinca do Vladičinog Hana sve ćemo da obnovimo u prve dve godine mandata. Hoću kada nam stari ljudi i deca idu u bolnice i domove zdravlja da im bude uredno, da majke imaju uredna i čista porodilišta, ne sobu za 20 majki, već za tri ili dve, da se oseća kao kod kuće. Daje Srbiji ono što je najvrednije i da hoće opet tu da dođe. U svim opštinama u 5 okruga ćemo to da uradimo... - naglasio je on.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)