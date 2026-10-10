Politika

VUČIĆ NAJAVIO VELIKI PREPOROD ZDRAVSTVA NA JUGU SRBIJE: Sve ćemo da obnovimo u prve dve godine mandata!

В.Н.

10. 10. 2026. u 13:04

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" govorio je na skupu liste u Leskovcu.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВЕЛИКИ ПРЕПОРОД ЗДРАВСТВА НА ЈУГУ СРБИЈЕ: Све ћемо да обновимо у прве две године мандата!

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Još nešto važno. Ne samo leskovačka Bolnica, u koju smo uložili, i nikad nisam do kraja zadovoljan, mora da bude bolji odnos prema pacijentima. Ne može da mamograf da ne radi 2 meseca, ako već imate magnetnu rezonancu da ih šaljete kod privatnika. Što onda gradimo to? Biće potrebne promene, ne samo u smislu ulaganja. Od Vlasotinca do Vladičinog Hana sve ćemo da obnovimo u prve dve godine mandata. Hoću kada nam stari ljudi i deca idu u bolnice i domove zdravlja da im bude uredno, da majke imaju uredna i čista porodilišta, ne sobu za 20 majki, već za tri ili dve, da se oseća kao kod kuće. Daje Srbiji ono što je najvrednije i da hoće opet tu da dođe. U svim opštinama u 5 okruga ćemo to da uradimo... - naglasio je on.

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