VUČIĆ OŠTRO PO POLITIČKIM PROTIVNICIMA: "Ne može da bude ‘Mi mrzimo Vučića’ - to je sve što znaju!
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obišao je danas Leskovac u okviru posete Jablaničkom okrugu i, pored ostalog, poručio da se planovi za razvoj zemlje mogu ostvariti samo uz snažnu ekonomiju.
Vučić je govorio i o političkim protivnicima, njihovom odnosu prema televizijskim debatama i obećanjima koja iznose u predizbornoj kampanji.
On je, naime, kritikovao protivnike koji svoju političku poruku zasnivaju na protivljenju njemu, umesto na konkretnim programima i predlozima za građane.
– Ne može da bude "Mi mrzimo Vučića" i to je sve što znaju. Kad ih zovem na debate, kažu "Na ignor si". Nego, što nećeš na TV debatu? Izgleda da su lagali sve ove godine, izmišljali, varali narod, pričali bajke, lepe su one pred spavanje, ali kad se probudite ujutro, realnost je drugačija. Oni hoće da kažu da ih ne zanima narod, niko, samo fotelje i kako da se obogate. Pričali su da će da dovedu mlade ljude, ali imaju najstariju listu. Ko im je novi, Šoškić? Uništio dinar i već sada kaže da će opet da ga sroza. Njihova lista je nastavak DOS-ovske liste i ništa više od toga. Hoće da nas vrate u prošlost i da samo oni budu bogatiji i ništa drugo – rekao je Vučić.
On je istakao da su ekonomska stabilnost i nastavak razvoja zemlje ključni za ostvarivanje planiranih ciljeva, dok je opozicione političke poruke ocenio kao pokušaj povratka na raniju političku praksu.
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