MATRICA JE ISTA, AMERIČKI FOKS NJUZ SVE RASKRINKAO: Iza "studentskih protesta", stoje interesne grupe s ciljem stvaranja haosa i podela

AMERIČKI medij Foks njuz digital sproveo je i objavio obimno istraživanje o pozadini navodnih studentskih protesta u Francuskoj i došao do nepobitnih dokaza da iza onog što se predstavlja kao nazovi “studentski bunt” stoje različite transnacionalne interesne grupe, političke partije, aktivističke grupe, sindikati i levičarske organizacije koje imaju za cilj “da se nemiri dodatno rasplamsaju, prodube podele u društvu i stvori slika opšteg haosa”!

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U tom istraživanji pod naslovom “'Fox News Digital' prati kako transnacionalna mreža od 50 grupa mobiliše ljude oko školskih protesta, pri čemu samo jedna trećina njih pripada omladinskim grupama”, navodi se da se iza takozvanih “studentskih protesta” u Francuskoj krije nešto mnogo veće i da među 50 organizacija, svega 15 njih čine studentske ili omladinske grupe, dok ostalih 35 nemaju nikakve veze za studentima, već guraju taj protest i koriste ga za ostvarivanje drugačijih interesa, kako bi progurale svoju “političku i ideološku agendu” i koji nemaju veze sa poboljšanjem uslova školovanja.

What looks like a student protest in Paris is becoming something much bigger. A Fox News Digital investigation identifies 50 organizations connected to France's protests, but only 15 are student or youth groups. The other 35 include communist and socialist organizations, labor unions, political parties and activist networks, raising questions about who's helping drive the movement beyond its original demands over school conditions. The investigation also traces international connections and efforts to amplify the unrest, including tactics seen in the United States. | @foxnewspolitics See who's behind the 50 organizations: https://t.co/syztoGhWh6 — Fox News (@FoxNews) October 9, 2026

- To otvara pitanja o tome ko pomaže da se ovaj pokret širi i prevazilazi prvobitne zahteve koji su se odnosili na uslove u školama - pita Foks njuz.



Foto: Printskrin

Sada je sve jasno, matrica je ista - ono što se u javnosti predstavlja kao nazovi studentski bunt zapravo je paravan za ostvarivanje ciljeva različitih stranih interesnih političkih grupa i stvaranja haosa i podela u društvu, kako u Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u Srbiji!

Zato ne čudi i da su blokaderi u Srbiji pružili podršku nazovi studentskim protestima u Parizu i da se hvale kako su svojim akcijama inspirisali događaje u Parizu. Pametnom dosta!

Foto: Printskrin