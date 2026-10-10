MATRICA JE ISTA, AMERIČKI FOKS NJUZ SVE RASKRINKAO: Iza "studentskih protesta", stoje interesne grupe s ciljem stvaranja haosa i podela
AMERIČKI medij Foks njuz digital sproveo je i objavio obimno istraživanje o pozadini navodnih studentskih protesta u Francuskoj i došao do nepobitnih dokaza da iza onog što se predstavlja kao nazovi “studentski bunt” stoje različite transnacionalne interesne grupe, političke partije, aktivističke grupe, sindikati i levičarske organizacije koje imaju za cilj “da se nemiri dodatno rasplamsaju, prodube podele u društvu i stvori slika opšteg haosa”!
U tom istraživanji pod naslovom “'Fox News Digital' prati kako transnacionalna mreža od 50 grupa mobiliše ljude oko školskih protesta, pri čemu samo jedna trećina njih pripada omladinskim grupama”, navodi se da se iza takozvanih “studentskih protesta” u Francuskoj krije nešto mnogo veće i da među 50 organizacija, svega 15 njih čine studentske ili omladinske grupe, dok ostalih 35 nemaju nikakve veze za studentima, već guraju taj protest i koriste ga za ostvarivanje drugačijih interesa, kako bi progurale svoju “političku i ideološku agendu” i koji nemaju veze sa poboljšanjem uslova školovanja.
- To otvara pitanja o tome ko pomaže da se ovaj pokret širi i prevazilazi prvobitne zahteve koji su se odnosili na uslove u školama - pita Foks njuz.
Sada je sve jasno, matrica je ista - ono što se u javnosti predstavlja kao nazovi studentski bunt zapravo je paravan za ostvarivanje ciljeva različitih stranih interesnih političkih grupa i stvaranja haosa i podela u društvu, kako u Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u Srbiji!
Zato ne čudi i da su blokaderi u Srbiji pružili podršku nazovi studentskim protestima u Parizu i da se hvale kako su svojim akcijama inspirisali događaje u Parizu. Pametnom dosta!
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