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LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

05. 10. 2026. u 08:22

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

19.00 Herestads - Grebestads |1+&2+ (1.30)

20.45 Italija - Turska |1+&2+ (1.34)
20.45 Francuska - Belgija UG 2-6 (1.19)

Ukupna kvota: 2.07

Prvi tim nam dolazi iz nižih švedskih liga gde su golovi redovna pojava i trebali bi doći na susretu ovih rivala.

Pored toga imamo dva predloga iz Lige nacija gde očekujemo novu goleadu u režiji Italija i Turske, kao i zanimljiv meč između Francuske i Belgije.

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