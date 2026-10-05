LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak 19.00 Herestads - Grebestads |1+&2+ (1.30)



20.45 Francuska - Belgija UG 2-6 (1.19) 20.45 Italija - Turska |1+&2+ (1.34)20.45 Francuska - Belgija UG 2-6 (1.19) Ukupna kvota: 2.07

Prvi tim nam dolazi iz nižih švedskih liga gde su golovi redovna pojava i trebali bi doći na susretu ovih rivala.

Pored toga imamo dva predloga iz Lige nacija gde očekujemo novu goleadu u režiji Italija i Turske, kao i zanimljiv meč između Francuske i Belgije.

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