VELIKI ISKORAK U LEČENJU ONKOLOŠKIH PACIJENATA: Sajber nož dopire i do najdubljih karcinoma (FOTO)

NABAVKOM CT simulatora, "TrueBeam" linearnog akceleratora i sajber noža, Vojnomedicinska akademija je napravila novi sistem planiranja radioterapije, od pripreme pacijenata do planiranja i izvođenja procedure, izjavio je danas načelnik Instituta za radiologiju VMA Dejan Kostić.

FOTO TANJUG/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

Uvođenjem sajber noža i najsavremenije opreme za radioterapiju, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, Vojnomedicinska akademija proširuje mogućnosti za precizno i individualizovano lečenje onkoloških pacijenata, uz primenu savremenih metoda radioterapije i multidisciplinarni pristup lečenju.

Kostić je istakao da je nabavkom nove opreme za Odeljenje radioterapije VMA napravljen veliki iskorak u lečenju onkoloških pacijenata i istakao da lečenje počinje na CT simulatoru.

FOTO TANJUG/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

- Pacijent se postavlja u položaj u kome će primiti terapiju. Izvodi se snimanje, a tim naših radioterapeuta analizira snimak, određuje tumor, odnosno samu metu, i organe od interesa koje je potrebno zaštititi. Nakon toga, naš tim medicinskih fizičara pravi plan zračenja koji je personalizovan prema svakom pacijentu - rekao je Kostić.

On je dodao da "TrueBeam" linearni akcelerator omogućava primenu od najjednostavnijih radioterapeutskih procedura do onih najsloženijih, koje uključuju stereotaksične procedure.

FOTO TANJUG/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

- Na ovom aparatu zrače se tumori dojke, prostate, glave, vrata i pluća, ali mogu da se zrače i metastaze različitih vrsta karcinoma. Doza zračenja se oblikuje prema svakom pacijentu, odnosno vrsti tumora i konturama samog tumora. Ono što je bitno jeste da se pre izvođenja procedure vrši kontrola položaja tumora i položaja pacijenta, što je veoma značajno ukoliko želimo da zaštitimo organe od interesa, odnosno zdravo tkivo - rekao je Kostić.

FOTO TANJUG/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

On je precizirao i da sajber nož nije hirurški nož, i da nije u pitanju operacija.

- To je uređaj kod kojeg se linearni akcelerator nalazi na robotskoj ruci. Služi za izvođenje stereotaksičnih procedura, stereotaksične radiohirurgije i stereotaksične radioterapije. Koristi se kod zračenja malih tumora koji zahtevaju izuzetno visoku preciznost, uz maksimalnu poštedu okolnog tkiva. Najčešće se koristi za zračenje malih tumora glave, odnosno centralnog nervnog sistema, pluća, jetre, prostate i pankreasa - rekao je Kostić.

On je naglasio da kod pažljivo odabranih pacijenata terapija može biti završena za nekoliko dolazaka što, kako ističe, značajno povećava komfor pacijenata.

FOTO TANJUG/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

Kostić je ukazao na to da aparati ne čine samu radioterapiju, već da je to i jedan multidisciplinarni tim koji se sastoji od radioterapeuta, radijacionih onkologa, medicinskih fizičara, rendgen-tehničara i ostalog medicinskog osoblja.

- Savremena oprema nam daje mogućnost, ali pun potencijal možemo dobiti samo ako se pravilno sprovedu procedure, ako se u to uključe znanje, kontrola svakog koraka i saradnja celog tima - istakao je on.

Prema Kostićevim rečima, nove mogućnosti u lečenju onkoloških pacijenata svrstavaju Vojnomedicinsku akademiju u red svetskih onkoloških centara, u kojima se na jednom mestu primenjuje širok spektar savremenih metoda lečenja, od sistemske terapije, onkološke hirurgije i interventne radiologije do savremenih metoda radioterapije.

FOTO TANJUG/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

On je istakao da je cilj svih zaposlenih VMA da svakom pacijentu pruže preciznu, savremenu i individualnu terapiju, uz nastojanje da se obezbedi što bolji kvalitet života, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)