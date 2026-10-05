NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Belga / Sipa USA / Profimedia

Ponedeljak 20.45 Francuska - Belgija |1-3&||1-3 (1.80)



20.45 Crna Gora - Jermenija 1X&2-6 (1.42) 20.45 Italija - Turska |1-3&||1-3 (1.82)20.45 Crna Gora - Jermenija 1X&2-6 (1.42) Ukupna kvota: 4.65

Francuska i Belgija su dve kvalitetne ekipe, igraju veoma dobro u Ligi nacija, a veru u golove daje nam to što su gosti otvorenija ekipa koja voli da se nadigrava uz napadačku moć Olisea, Dembelea i družine.

Italija je "preslišala" Tursku pre par dana, bilo je golova na sve strane, očekujemo dosta motivisanog gosta koji će želeti da pokaže svoj kvalitet i ponovo tipujemo dosta pogodaka na njihovom susretu.

Crna Gora dugo ovako dobro nije izgledala, ima tri pobede u Ligi nacija i verujemo da će ovu reprezentativnu pauzu završiti još jednim pozitivnim rezultatom protiv Jermenije koju je već savladala rezultatom 3:2.

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