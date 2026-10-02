Belgija – Turska: Golovi se očekuju u Liježu, ali to nije sve
Turska je pod velikim pritiskom pred gostovanje Belgiji u Liježu u Ligi nacija, pošto je na startu najjačeg ranga doživela dva ubedljiva poraza na domaćem terenu.
Posle minimalnog poraza od Francuske, usledio je debakl protiv Italije – 1:4, čime je položaj Vinćenca Montele postao znatno teži.
Italijanski trener ipak ne razmišlja o ostavci i poručuje da veruje u posao koji radi sa reprezentacijom. Montela je posle meča sa Italijom preuzeo odgovornost za rezultat, ali je istovremeno stao u odbranu svojih igrača.
- Ako mislite da smo zaslužili više od onoga što smo postigli, možete kriviti mene. Ali nastaviću da stojim uz svoje igrače - poručio je Montela.
Turskoj bi protiv Belgije trebalo da pomognu i neka važna pojačanja u vidu igrača koji se vraćaju u nacionalni tim. Na gol se vraća Ugurdžan Čakir posle suspenzije, dok se očekuje da u startnoj postavi budu i Abdulkerim Bardakdži i Ferdi Kadioglu. Najveća opasnost u ofanzivi biće Arda Guler, od kojeg se očekuje da pokrene ekipu.
Belgija, sa druge strane, u meč ulazi sa druge pozicije u grupi i ima nekoliko iskusnih igrača sposobnih da naprave razliku. Kevin de Brujne i Juri Tilemans predvode domaćina, koji će ipak biti oslabljen nekim izostancima, uključujući suspendovanog Dijega Moreira.
Belgija je već pokazala snagu protiv Italije, koju je u Rimu savladala sa 2:0, dok je Turska potom doživela težak poraz od istog protivnika. Zbog toga je pred Montelom i njegovim igračima jasan zadatak – da što pre zaustave loš niz i pokažu da pripadaju elitnom rangu Lige nacija.
TIP NOVOSTI: 1&3+ (kvota 1,90)
- Belgija je postigla najmanje dva gola na četiri od poslednjih šest takmičarskih utakmica.
- Belgija je doživela samo dva poraza u poslednjih 18 meseci.
- Četiri od šest utakmica Belgije na Svetskom prvenstvu 2026. završene su sa više od 2,5 golova.
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