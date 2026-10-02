I OVO SMO JUČE POGODILI! Današnji predlozi za igru "GG" su još bolji!
SJAJNO su juče prognozirali Ligu nacija naši tipsteri.
Petak
17.45 Šabab Al Ahli Dubai - Al Nasr Dubai GG (1.45)
20.45 Francuska - Italija GG (1.70)
Ukupna kvota: 3.89
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