Tip fudbal

I OVO SMO JUČE POGODILI! Današnji predlozi za igru "GG" su još bolji!

В.М.

02. 10. 2026. u 08:50

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SJAJNO su juče prognozirali Ligu nacija naši tipsteri.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПОГОДИЛИ! Данашњи предлози за игру ГГ су још бољи!

Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Petak

17.45 Šabab Al Ahli Dubai - Al Nasr Dubai GG (1.45)

20.45 Belgija - Turska GG (1.58)
20.45 Francuska - Italija GG (1.70)

Ukupna kvota: 3.89

 

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