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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

В.М.

02. 10. 2026. u 08:30

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

PRIJATELjSKI MEČ

13.00 Južna Koreja - Venecuela 1 (sa 1.85 na 1.65)

13.35 Kina - Palestin UG 0-2 (sa 2.70 na 1.80)

LIGA NACIJA

16.00 Kazahstan - Moldavija UG 0-2 (sa 1.73 na 1.60)

MAROKO GNF 1

18.00 FUS Rabat - US Amal Tiznit 1 (sa 1.80 na 1.65)

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