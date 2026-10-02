Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

02. 10. 2026. u 07:13

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ TIKET ZA PETAK

17.00 Tameka - Vimsi UG 3+ (1.35)

18.30 Bajer Leverkuzen (Ž) - Verder Bremen (Ž) UG 3+ (1.53)
19.00 Ranhajm - Egersund UG 3+ (1.26)
19.00 Stafanštorp junajted - Solvesborgs UG 3+ (1.45)

 Ukupna kvota: 3.77

 

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