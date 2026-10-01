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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

В.М.

01. 10. 2026. u 07:20

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

PRIJATELjSKI MEČ

12.25 Japan - Ekvador 1 (sa 2.00 na 1.55)

16.00 Uzbekistan - Sirija GG (sa 2.63 na 2.25)

NORVEŠKA KUP

18.00 Berum - Lilestrom UG 3+ (sa 1.36 na 1.22)

LIGA NACIJA

18.00 Azerbejdžan - Lihtenštajn 1 (sa 1.22 na 1.13)

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