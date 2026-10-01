NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
20.45 Nemačka - Srbija 1&|1+&2+ (1.48)
20.45 Vels - Norveška |1-3&||1-3 (1.82)
Ukupna kvota: 4.18
Nemačka nema pobedu nakon prva dva odigrana kola i silno je motivisana da je upiše protiv Srbije na svom terenu, očekujemo napadački nastrojenog domaćina od prvog minuta i verujemo da naša reprezentacija nema potreban kvalitet da se nosi sa njim.
Grčka igra odlično, atmosfera u njenim redovima je sjajna, kao što će biti večeras na "Tumbi" gde bi Heleni mogli ozbiljno da namuče, a potencijalno i iznenade Holanđane koji bukmejkeri favorizuju na ovom susretu.
Norveška igra napadački fudbal, na gol više i očekujemo da nametne svoj ritam Velsu, te zbog toga tipujemo zanimiljivu kombinaciju golova u Kardifu.
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