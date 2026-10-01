Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

01. 10. 2026. u 07:03

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

AP Photo/Matthias Schrader)

Četvrtak

20.45 Nemačka - Srbija 1&|1+&2+ (1.48)

20.45 Grčka - Holandija GG (1.55)
20.45 Vels - Norveška |1-3&||1-3 (1.82)

Ukupna kvota: 4.18

Nemačka nema pobedu nakon prva dva odigrana kola i silno je motivisana da je upiše protiv Srbije na svom terenu, očekujemo napadački nastrojenog domaćina od prvog minuta i verujemo da naša reprezentacija nema potreban kvalitet da se nosi sa njim.

Grčka igra odlično, atmosfera u njenim redovima je sjajna, kao što će biti večeras na "Tumbi" gde bi Heleni mogli ozbiljno da namuče, a potencijalno i iznenade Holanđane koji bukmejkeri favorizuju na ovom susretu.

Norveška igra napadački fudbal, na gol više i očekujemo da nametne svoj ritam Velsu, te zbog toga tipujemo zanimiljivu kombinaciju golova u Kardifu.

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