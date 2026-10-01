Tradicija i forma su na strani gostiju, a i manje se zamaraju politikom od Iraca

Irska dočekuje Austriju u meču Grupe B3 Lige nacija, a gosti u susret ulaze kao lideri grupe posle dve ubedljive pobede.

Peter Fitzpatrick / Actionplus / Profimedia

Irska dočekuje Austriju u meču Grupe B3 Lige nacija, a gosti u susret ulaze kao lideri grupe posle dve ubedljive pobede. Domaćin je posle poraza na startu uspeo da se vrati u trku trijumfom nad Izraelom.

Irska je u prvom kolu izgubila 1:0, ali je već u narednom meču reagovala na pravi način i savladala Izrael sa 3:0. Taj susret, međutim, nisu obeležili samo dešavanja na terenu. Političke tenzije i bojkot dela irske javnosti i igrača uoči meča sa Izraelom bili su u središtu pažnje, dok je Gejvin Bazunu odbio da nastupi. Sada je fokus ponovo na fudbalu, a ekipa Hejmira Halgrimsona može da se osloni i na odličan domaći niz od osam utakmica bez poraza, uz pet pobeda i tri remija.

To bi moglo da bude važno i zbog činjenice da će Irska u ovom ciklusu imati samo dva prava domaća meča, pošto će još jednu utakmicu protiv Izraela igrati na neutralnom terenu. Dobar rezultat protiv Austrije zato bi značajno povećao njene šanse da se uključi u borbu za plasman u viši rang.

Austrija je posle tri utakmice bez pobede u ovom izdanju Lige nacija startovala sa dve ubedljive pobede od 3:1. Ekipa Ralfa Rangnika trenutno je na čelu grupe i u Irsku stiže sa velikim samopouzdanjem.

Gosti pritom imaju i veoma dobar učinak na strani. Pobedili su na tri od poslednja četiri gostovanja, uz jedan poraz, što im daje dodatno samopouzdanje pred nastavak borbe za povratak u Ligu A. U prethodnom ciklusu Austriju je od direktne promocije delio samo poraz u baražu.

Tradicija, međutim, nije na strani Irske. Domaćin je slavio samo jednom u poslednjih deset međusobnih susreta, uz tri remija i šest poraza, a u poslednjih pet utakmica protiv Austrije na svom terenu nije uspeo da pobedi.

Irska je u sva četiri poslednja domaća meča sačuvala mrežu, ali je u svakom od poslednjih šest susreta Lige nacija dobila najmanje dva žuta kartona. Sa druge strane, pet od poslednjih šest utakmica Austrije donelo je više od 2,5 golova, dok su gosti u osam uzastopnih mečeva prvi dobili karton.

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