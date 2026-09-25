ISPIT ZRELOSTI U VARŠAVI: Desetkovana BiH preko Levandovskog traži nastavak mundijalske bajke

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 časova na kultnom stadionu u Varšavi započinje novu sezonu u UEFA Ligi nacija (B).

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Biće to prvi zvanični meč za izabranike Sergeja Barbareza nakon istorijskog nastupa na nedavnom Svetskom prvenstvu, gde su "zmajevi" stigli do osmine finala i pretrpeli poraz od selekcije SAD.

Međutim, euforija sa Mundijala brzo je ustuplila mesto surovoj realnosti i velikim kadrovskim problemima. Selektor Barbarez za večerašnji duel ne može da računa na dvojicu standardnih prvotimaca.

Desni bek Amar Dedić otpao je sa spiska zbog povrede zadnje lože, dok je vezista Kenan Busuladžić doživeo tešku povredu ukrštenih ligamenata kolena.

Teret u napadu paće na Ermedina Demirovića, od kojeg se očekuje da predvodi podmlađenu ofanzivnu liniju.

Sa druge strane, domaćin Poljska ulazi u ovaj meč pod velikim pritiskom sopstvene javnosti.

Nakon bolnog ispadanja u baražu za Svetsko prvenstvo od Švedske, tim koji predvode veteran Robert Levandovski i kreativni Pjotr Zjelinski vidi Ligu nacija kao idealnu priliku za iskupljenje i povratak poljuljanog samopouzdanja.

Poljaci pred punim tribinama u Varšavi imaju ulogu favorita, ali desetkovana selekcija BiH je pokazala da je najopasnija onda kada je svi otpišu.

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