Politika

I NOVINARI N1 TEŠKA SRCA PRIZNALI: Blokaderi se služe veštačkom inteligencijom i montažama (FOTO)

В.Н.

26. 09. 2026. u 14:31

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BLOKADERI ne prezaju od upotrebe ni jedne metode, kako bi pokušali sebe da naprave pametnijim. Ovo je priznala i novinarka N1, Maja Nikolić.

И НОВИНАРИ Н1 ТЕШКА СРЦА ПРИЗНАЛИ: Блокадери се служе вештачком интелигенцијом и монтажама (ФОТО)

Foto: Printskrin/N1

Uzevši u obzir komentare koji se mogu videti ispod objava blokadera na društvenim mrežama, Nikolićeva je potvrdila da koriste veštačku inteligenciju kako bi napravili sadržaj koji ide njima u korist.

Naravano, relanost je skroz druga priča.

Shodno tome, svi ti lažni navodi o tome kako Ana Brnabić izgubila strpljenje i bila iznervirana nakon debate sa "rektorkom" Mirjanom Nikolić padaju u vodu.

Foto: Printsktin

Foto: Printsktin

Jer, sve je AI.

Ovo još jednom jasno pokazuje kakva je njihova politika i koliko su nisko spremni ići u pokušajima da se uhvate za poslednju slamku spasa pred izbore.

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