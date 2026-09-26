I NOVINARI N1 TEŠKA SRCA PRIZNALI: Blokaderi se služe veštačkom inteligencijom i montažama (FOTO)
BLOKADERI ne prezaju od upotrebe ni jedne metode, kako bi pokušali sebe da naprave pametnijim. Ovo je priznala i novinarka N1, Maja Nikolić.
Uzevši u obzir komentare koji se mogu videti ispod objava blokadera na društvenim mrežama, Nikolićeva je potvrdila da koriste veštačku inteligenciju kako bi napravili sadržaj koji ide njima u korist.
Naravano, relanost je skroz druga priča.
Shodno tome, svi ti lažni navodi o tome kako Ana Brnabić izgubila strpljenje i bila iznervirana nakon debate sa "rektorkom" Mirjanom Nikolić padaju u vodu.
Jer, sve je AI.
Ovo još jednom jasno pokazuje kakva je njihova politika i koliko su nisko spremni ići u pokušajima da se uhvate za poslednju slamku spasa pred izbore.
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