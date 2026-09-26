STAROVIĆ RAZOBLIČIO PAJTIĆEVU MALICIOZNOST: Najotvorenije priznanje strategije dehumanizacije političkih protivnika
MINISTAR za evropske integracije u tehničkoj vladi oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovao na objavu Bojana Pajtića u kojoj širi neistine, mržnju i dehumanizuje demokratski izabranu vlast u Srbiji.
- PAŽNjA! Na kraju podužeg traktata selektor tzv. Studentske liste Bojan Pajtić jasno razotkriva suštinu blokaderske strategije: „Pojavljivanje na N1 ih legitimizuje kao političku stranku, a MONSTRUME koji je vode HUMANIZUJE.“ To je najotvorenije priznanje da se delovanje blokadera sve ovo vreme svodilo na sistematsku dehumanizaciju političkih protivnika. Građanima je trebalo usaditi uverenje da to nisu ljudi, već nekakvi monstrumi. A kad se protivnik jednom proglasi za monstruma, sve postaje dozvoljeno: uvrede, pretnje, fizički napadi, pucnjava, pa i spaljivanje. Ono što normalan čovek nikada ne bi učinio drugom ljudskom biću tada postaje društveno prihvatljivo. Upravo su to radili preko N1 i sličnih propagandnih platformi. Otuda i bes što se njihovi politički rivali sada na istoj televiziji humanizuju, dakle prikazuju kao ljudska bića - naveo je Starović.
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