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ODIGRALI SU OVO KOLO MAESTRALNO! Vučić objavio snimak sa oproštajnog koktela: Sa istom strašću sa kojom su me sve ove godine pratili (VIDEO)

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26. 09. 2026. u 14:43

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.

ОДИГРАЛИ СУ ОВО КОЛО МАЕСТРАЛНО! Вучић објавио снимак са опроштајног коктела: Са истом страшћу са којом су ме све ове године пратили (ВИДЕО)

Foto: Instagram

Vučić je plesao sa damama, i svima se obratio dirljivim rečima kojima im je zahvalio za 10 godina službe.

On je potom objavio i snimak na kom se vidi kako njegovi saradnici igraju kolo.

- Odigrali su ovo kolo maestralno! Sa istom strašću sa kojom su me sve ove godine pratili! Hvala svima - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

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