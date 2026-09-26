ODIGRALI SU OVO KOLO MAESTRALNO! Vučić objavio snimak sa oproštajnog koktela: Sa istom strašću sa kojom su me sve ove godine pratili (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.

Foto: Instagram

Vučić je plesao sa damama, i svima se obratio dirljivim rečima kojima im je zahvalio za 10 godina službe.

On je potom objavio i snimak na kom se vidi kako njegovi saradnici igraju kolo.

- Odigrali su ovo kolo maestralno! Sa istom strašću sa kojom su me sve ove godine pratili! Hvala svima - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.