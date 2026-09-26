Politika

NAŠI BOKSERI SUTRA NA PRIJEMU KOD VUČIĆA: Srbija bogatija za četiri medalje

Танјуг

26. 09. 2026. u 14:23

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu ržanom u Sofiji - Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, najavljeno je iz Predsedništva.

НАШИ БОКСЕРИ СУТРА НА ПРИЈЕМУ КОД ВУЧИЋА: Србија богатија за четири медаље

Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ (STF)

Prijem će biti organizovan u 11.00 časova, u zgradi Predsedništva Srbije.

Srbija je osvojila ukupno četiri medalje na šampionatu u Sofiji.

Pored zlata Ćirković i Kuluhove, srebra Simića, do bronze je došla Milena Matović.

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