TIP PREDLAŽE - FINSKA 2: PK 35 oslabljen na Jipo

* Klubi mora da rizikuje

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PETAK,

FIKS KTP - MIKELI 1

Duel ekipa koje se nalaze na različitim krajevima tabele bolje plasirani KTP čeka kao izraziti favorit, što bi u svojoj Kotki sa Mikelijem morao i da potvrdi.

KAPA - HAKA GG

Kapa je klub iz Helsinkija poznat po radu sa mlađim kategorijama. Igrači su pri ulasku u prvi tim međusobom dobro poznaju, što ovu ekipu činu kompaktnom. Spremnu i za iznenađenje u okršaju sa favoritom kakav je Haka.

SUBOTA,

EKENAS - SJK AKAD. 1&3+

Fudbaleri Ekenasa imaju zicer bodove u okršaju sa „klincima“ iz akademije SJK, koji će se teško pomeriti sa poslednjeg mesta.

FIKS JIPO - PK 35 1X

PK 35 je drugi. Osim poraza u okršaju sa vodećim KTP zaradio je i dva isključenja pa će u narednom okršaju sa Jipo biti znatno oslabljen.

KLUBI - JAPS 3+

Domaćinu gori pod nogama, mora da napadne znatno bolji tim Japsa, što nagoveštava otvoren meč da dosta pogodaka.