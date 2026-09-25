TIP PREDLAŽE - FINSKA 2: PK 35 oslabljen na Jipo
* Klubi mora da rizikuje
PETAK,
FIKS KTP - MIKELI 1
Duel ekipa koje se nalaze na različitim krajevima tabele bolje plasirani KTP čeka kao izraziti favorit, što bi u svojoj Kotki sa Mikelijem morao i da potvrdi.
KAPA - HAKA GG
Kapa je klub iz Helsinkija poznat po radu sa mlađim kategorijama. Igrači su pri ulasku u prvi tim međusobom dobro poznaju, što ovu ekipu činu kompaktnom. Spremnu i za iznenađenje u okršaju sa favoritom kakav je Haka.
SUBOTA,
EKENAS - SJK AKAD. 1&3+
Fudbaleri Ekenasa imaju zicer bodove u okršaju sa „klincima“ iz akademije SJK, koji će se teško pomeriti sa poslednjeg mesta.
FIKS JIPO - PK 35 1X
PK 35 je drugi. Osim poraza u okršaju sa vodećim KTP zaradio je i dva isključenja pa će u narednom okršaju sa Jipo biti znatno oslabljen.
KLUBI - JAPS 3+
Domaćinu gori pod nogama, mora da napadne znatno bolji tim Japsa, što nagoveštava otvoren meč da dosta pogodaka.
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