PATRIJARH PORFIRIJE OSVEŠTAO HRAM NA PALAMA: Naš put vodi ka spasenju i miru među ljudima

PATRIJARH srpski Porfirije poručio je danas u Hramu Sabora Svetog arhangela Gavrila na Palama da su pravoslavni svetitelji verujućem srpskom narodu otvorili put za dobro i za spasenje, za mir, ljubav i razumevanje među različitim ljudima i narodima, za mir u svetu.

Foto: SRNAFOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ ALEKSANDAR ANTONIĆ/

On je ponovio da se raduje iz dubine duše kada dođe bilo gde gde stanuje pravoslavna srpska duša, koja se moli Bogu za svoje spasenje i za spasenje i mir čitavog sveta.

Patrijarh Porfirije je istakao da, gde god da ode, "makar jedna takva duša bila, tu je prisutan u pomoći Bog".

- Ali, neka mi ne zamere duhovna deca naše Crkve, koja su čestita i divna, ukrašena mnogim vrlinama, na raznim prostorima zemljinog šara što ću reći da ipak nikada ne osećam takvu radost, takvu utehu i toliku ljubav kao što osećam kada dođem u Republiku Srpsku. Može biti da sam pomalo i subjektivan, jer su i moji koreni ovde. Tu su moji praoci, pradedovi, dedovi, moji roditelji rođeni i stasavali - naveo je patrijarh Porfirije.

On je naglasio da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vere, zbog njihove čestitosti, odanosti Bogu, svojoj Crkvi i međusobnom jedinstvu.

- Negujte i gajite jedinstvo, ma koliko različiti bili, ma koliko drugačije mislili po nekim određenim pitanjima. Različitost obogaćuje, doprinosi celini. Ali budite uvek jedni i jedinstveni. Nemojte izdavati jedni druge. Zato i dižemo hramove. Zato hramovi postoje - naglasio je patrijarh Porfirije.

On je istakao da hram u Palama postoji kao svedočanstvo, ali istovremeno i neprestano obnavljanje potrebe da postavimo Boga u centar svoga života.

- Neka ovaj hram zaista bude ne samo zid, temelj ili kupola, nego hram u koji dolazite vi kao hramovi Duha Svetoga. U koje se useljava blagodat Božija i čini da hram Duha Svetoga, to jest vaša duša, vaše srce, bude uvek otvoreno da grli sve i svakoga, jer svi smo zagrljeni srcem i ljubavlju Božijom. Da najpre grlite jedni druge - rekao je patrijarh srpski.

Nakon osveštanja Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila i Svete arhijerejske liturgije, patrijarh Porfirije uručio je ordenje, plakete i zahvalnice pojedincima i institucijama zaslužnim za pomoć u izgradnju hrama.

(RT Balkan)

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