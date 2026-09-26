Veljko Paunović poslao jaku poruku: "Kada nas svi otpišu, mi..."

Veljko Paunović govoio je pred utakmicu Srbija - Holandija.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon poraza od Grčke 1:2, pred "orlovima" je još jedan težak posao, na "Marakanu" će gostovati Holandija koju predvodi Ćavi Ernandez.

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Podsetimo, Srbija je u grupi A lige nacija sa Holandijom, Grčkom i Nemačkom.

Paunović je prokomentarisao povrede dvojice igrača Holandije i kadrovsku situaciju među "orlovima".

- Što se nas tiče u procesu smo oporavka. Momci dobro izgledaju. Bilo je par udaraca, standardne stvari. Pred nama je popodnevni trening i period u kome ćemo sve da odlučimo. Imali smo jedan peh na treningu. Povredio se Lučić, izvrnuo je zglob, videćemo njegovu situaciju - rekao je Paunović, pa dodao:

- Uvek ćemo da gledamo sa pozitivne tačke gledišta. Na terenu je protiv Grčke bilo puno talenta. Igrača koji su bili spremni da odgovore zadacima. Sa tačke organizacije, dobro smo izgledali. Imali smo zajedništvo i upornost. U momentima kada je Grčka dominirala, imala je loptu više nego što smo želeli da im dopustimo. Brzo smo postigli gol, krenuli dobro. Prepustili smo im inicijativu i bilo nam je teško da je vratimo do poluvremena, posle smo ravnopravnije delili taj posed. Moramo da imamo manje intervale između ofanzivnih akcija. Kada spojimo talente igrača uz organizovanost moramo da budemo svesni da smo tada najjači. Na sastanku smo pričali danas, bilo je dosta momenata u kojima smo mogli bolje da igramo. Moramo da popravimo duel igru, to će sa Holanđanima biti važno - istakao je selektor Paunović.

- Duća mi je dao šlagvort za zaključak sa prošle utakmice. S obzirom na sve na kraju završilo se u našem šesnaestercu, a moglo je i u njihovom. Da se tako desilo, mi bismo bili prvi. To je fudbal. To su stvari na koje moramo objektivno da gledamo. Na početku smo Lige nacije, na početku rekonstrukcije. Moramo da budemo svesni da je ovo poligon, da moramo da prođemo kroz čistilište i neprijatne situacije kao kada primiš gol u poslednjem minutu, a mogao si da ga postigneš.

Novinare je zanimalo mišljenje o Luki Joviću koji je poslednji gol za reprezentaciju postigao na EP protiv Slovenije.

- Luka ne odustaje. Nije taj tip. Ono što mu kažem "zaboravi", "zaboravi tu situaciju". Golgeteri žive za momente kada će ući u seriju i kada će slaviti golove uz komentar "kakav majstor" moramo da budemo strpljivi sa napadačima, sa njim takođe. Nismo uspeli da mu donesemo dosta kvalitetnih lopti da on može da završi neku od njih. Verujem u njega. Znam ga od ranih dana, kada je bio u u17 reprezentaciji i Zvezdi. Sećam se utakmice sa Nemačkom na Evropskom prvenstvu kada su nam dali gol, isto kao Grci u poslednjem minutu. Znam Lukinu sposobnost da postiže golove i koliko je efikasan u tome. Imali smo situaciju gde je ušla lopta u šesnaesterac Nemačke, jedan šut, drugi, ja mislim: "Samo Luki da padne", dao je gol.

Želja za golom i bezobraznost je potrebna po konstataciji novinara.

- Kao i uvek u pitanju daš puno odgovora. Moramo da probudimo igrača. Moj metod je kroz poverenje i podršku. Moramo da probudimo njegov inat, glad, kao što sam ranije rekao. Fudbal se igra kada si gladan i besan u onoj meri da iz toga crpiš energiju iz koje će izaći rezultat i preokret. Fudbal čine takve situacije. Sećam se utakmica kada ekipa trpi, pod opsadom... Kada jedan start jednog odbrambenog igrača ili napadač podigne publiku i ekipa se podigne. To su neke stvari koje se organski dešavaju i koje mi moramo da probudimo. Do dobre igre se dolazi kroz teške procese. Znate istoriju našeg naroda, kada svi dignu ruke od nas mi se vratimo. Prerano je da govorim na taj način ali kada izgubimo utakmicu moramo da zaslužimo novu priliku...

O Lazaru Samrdžiću, koji je projektovan za naslednika Dušana Tadića...

- Moramo da shvatimo da u reprezentaciji imamo limitirano vreme. U klubu se dobija poziv za reprezentaciju. Neću da pričam kako bi trebalo da razmišlja neko. Ali kada ne igraš u ekipi moraš da shvatiš poruku. Ne treba sve da ti se kaže. Ako ne možeš da tumačiš da nisi igrao zbog nekih okolnosti, povreda, isključenje... Ako nisi igrao moraš da kažeš sebi "moram da podignem nivo", da budeš besan i gladan i da imaš samopouzdanje, ono se stiče u klubu. Igrajući, boreći se dođeš do toga da imaš samopouzdanje. Kada treba da se naljutiš, kažeš ako nešto treba da se kaže.

Govorio je Paunović i o Srđanu Babiću. Koji je skupio 10 utakmica u selekciji, upitan je selektor da li je vreme za veću minutažu?

- Što se Srđana tiče fantastičan je momak. Izuzetan. Imao je peh, povredio se. Imao je dužu povredu i bio odsutan. Obradovao sam se kada se vratio i odradio pripreme, opet se povredio i vratio. Duže od mene pratite reprezentaciju. Za mene je u grupi momaka koje poznajem od njihovih početaka, a i mojih. Sa te strane... Obraćam pažnju na njih. Mogu da ih poredim sa početka i danas. Kod njega moram da istaknem da je dobar momak, profesionalac i toliko voli reprezentaciju i svoju zemlju. Puno nam donosi na stabilnosti i svojim kvalitetima. Posebno da će u ove četiri utakmice dobiti šansu. Sa ove četiri vidimo koliko će teško svima biti da rasporede opterećenje, a da se ne izgubi kvalitet i da se ostvare rezultati.

Upitan je i selektor da li u Srbiji prelako otpisuju mlade igrače?

- Mislim da je pitanje dobro, ali ne možemo da gubimo fokus sa utakmice sutra. Tema je dobra za neki forum, u nekoj drugoj prilici kada smo pod manjim opterećenjem. Nemamo puno vremena. Toliko bih samo rekao - rekao je Paunović, pre nego što je oficir za medije vratio temu na meč:

- Holandija u generalnim crtama je selekcija koja poseduje tehnički i fizički kvalitet da igra precizan i napadački fudbal. Jako je skoncentricana na tranzicije u momentima kada izgube i oduzmu loptu. Tu prave najveću prevagu jer mogu momentalno da reaguju. Tada mogu da igraju kroz krila i iz prostora stvaraju jedan na jedan situacije. Videli ste kako su dali gol Nemačkoj. Tehnički precizno. Nemcima nisu dali da se spuste i brane prostor. Sa druge strane, naprave strukturu ofanzivno, vode loptu kroz sredinu i na strane. Filtriraju pasove da igrač može brzo da se okrene. Protiv Nemaca su u prvom meču imali na prekidima ofanzivnim svaki prvi kontakt loptom. Poništen im je jedan gol, a nisam siguran da je trebalo da bude poništen. Moramo da budemo oprezni po pitanju pravljenja faulova i da loptu ne usmeravamo u korner, ali moramo da pazimo i na aut. Imaju dobre bacače auta.

O planovima nakon poraza od Grčke, rekao je...

- Ja ne mogu da planiram tri boda unapred. Uvek znam kako fudbal može da okrene stvari. Iz tog razloga, neku predikciju bodova nismo pravili. Za nas je utakmica sa Grčkom bila ključna. Igrali smo kući. Protiv protivnika, za običnog gledaoca, najlakšeg protivnika i prilika da tempiramo formu. Sa druge strane verujem da će Grčka pokazati sav svoj potencijal u budućnosti. Nismo uspeli da im se odupremo.

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