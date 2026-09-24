Gosti izgubili svih šest utakmica u prošlom ciklusu: Domaćini nemaju pobedu u poslednja dva izdanja Lige nacija

Lihtenštajn – Litvanija: Analiza utakmice i predlog za klađenje

Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Obe reprezentacije su zbog promene formata za 2028. godinu već obezbedile prolaz u LIGU C, tako da meč nema rezultatski pritisak.

Lihtenštajn ulazi u meč sa pozicije 206. na FIFA listi. Na poslednja dva izdanja Lige nacija nemaju pobedu (0-2-8), a na 11 od poslednjih 13 poraza nisu postigli gol.

Međutim, pod selektorom Konradom Finfštikom zabeležili su dva remija u ovom takmičenju. Na četiri od poslednjih pet njihovih utakmica u Ligi nacija više golova je palo u drugom poluvremenu.

Litvanija je prvi put ispala u Ligu D nakon što je izgubila svih šest mečeva u prošlom ciklusu. U poslednja četiri meča svih takmičenja imaju dve pobede i dva poraza. Tradicija i kvalitet su na njihovoj strani: u poslednjih šest međusobnih susreta sa Lihtenštajnom sačuvali su mrežu četiri puta (4-1-1).

Svi njihovi poslednji trijumfi stigli su uz malo golova — na poslednjih šest pobeda Litvanije došlo je 0-2 gola.

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