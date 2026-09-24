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TVRDO U AFRIČKOM DERBIJU: Siguran defanzivni blok sugeriše NG u Abidžanu

Olja Mrkić

24. 09. 2026. u 11:31

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U okviru kvalifikacija za Afrički kup nacija sastaju se dve tradicionalno snažne reprezentacije, Obala Slonovače i Gana, u meču koji nosi veliku zategnutost i taktičko nadmudrivanje.

ТВРДО У АФРИЧКОМ ДЕРБИЈУ: Сигуран дефанзивни блок сугерише НГ у Абиџану

FOTO: Tanjug/Nathan Dennette/The Canadian Press via AP

Obala Slonovače na svom terenu pokazuje znatno veći napadački potencijal i stabilniji kontinuitet u realizaciji.

Njihova spoljna linija i tranzicija omogućavaju im da redovno stvaraju šanse, dok u defanzivnom segmentu pokazuju solidnu organizaciju, posebno kada diktiraju ritam uvodnog dela meča.

Sa druge strane, Gana se u poslednjim nastupima muči sa napadnoj produkcijom i prosečno postiže izuzetno mali broj golova po meču. Njihov primarni fokus je defanzivna organizacija, čvrst blok na sredini terena i usporavanje igre, što direktno utiče na nisku efikasnost njihovih susreta.

Istorija međusobnih okršaja ovih rivala dodatno potvrđuje da je reč o veoma tvrdim i pozicionim utakmicama, gde su detalji i prekidi često presudni, uz minimalan broj izraženih prilika na obe strane.

Uzimajući u obzir defanzivnu orijentaciju Gane i ograničen kapacitet gostiju da ugroze organizaciju domaćina, očekuje se utakmica s malo šansi u kojoj barem jedan tim neće postići pogodak.

Tip Novosti: NG

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