TVRDO U AFRIČKOM DERBIJU: Siguran defanzivni blok sugeriše NG u Abidžanu

U okviru kvalifikacija za Afrički kup nacija sastaju se dve tradicionalno snažne reprezentacije, Obala Slonovače i Gana, u meču koji nosi veliku zategnutost i taktičko nadmudrivanje.

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Obala Slonovače na svom terenu pokazuje znatno veći napadački potencijal i stabilniji kontinuitet u realizaciji.

Njihova spoljna linija i tranzicija omogućavaju im da redovno stvaraju šanse, dok u defanzivnom segmentu pokazuju solidnu organizaciju, posebno kada diktiraju ritam uvodnog dela meča.

Sa druge strane, Gana se u poslednjim nastupima muči sa napadnoj produkcijom i prosečno postiže izuzetno mali broj golova po meču. Njihov primarni fokus je defanzivna organizacija, čvrst blok na sredini terena i usporavanje igre, što direktno utiče na nisku efikasnost njihovih susreta.

Istorija međusobnih okršaja ovih rivala dodatno potvrđuje da je reč o veoma tvrdim i pozicionim utakmicama, gde su detalji i prekidi često presudni, uz minimalan broj izraženih prilika na obe strane.

Uzimajući u obzir defanzivnu orijentaciju Gane i ograničen kapacitet gostiju da ugroze organizaciju domaćina, očekuje se utakmica s malo šansi u kojoj barem jedan tim neće postići pogodak.

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