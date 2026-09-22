Politika

LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ: U Srbiji izgrađeno 686 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica (FOTO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 13:43

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PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević naveo je da je u Srbiji, od kada je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za upravljanje državom, izgrađeno 686 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

ЛИДЕР НАПРЕДЊАКА ВУЧЕВИЋ: У Србији изграђено 686 километара ауто-путева и брзих саобраћајница (ФОТО)

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

Vučević je posetio danas Raški okrug i nastavak Moravskog koridora. U objavi na Instagramu istakao da se, kako je naveo, sa izgradnjom saobraćajne infrastrukture nastavlja i u narednom periodu.

- Od kad je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za našu državu, u Srbiji je izgrađeno 686 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. I tu nije kraj! Nastavljamo da gradimo auto-puteve, brze saobraćajnice, lokalne i regionalne puteve, kako bismo povezali svaki kraj naše zemlje - napisao je Vučević.

On je u istoj objavi kritikovao blokade i poručio da one, prema njegovim rečima, „donose zastoje, podele, mržnju i sukobe“.

- Samo ujedinjeni možemo da nastavimo razvoj Srbije, jačamo našu državu, obezbedimo rast plata i penzija, gradimo nove škole, opremamo bolnice i snažimo Vojsku Srbije - naveo je Vučević.

Objavu je završio porukom: „Ujedinjena Srbija može sve! Samo ujedinjena Srbija pobeđuje!“

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