LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ: U Srbiji izgrađeno 686 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica (FOTO)
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević naveo je da je u Srbiji, od kada je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za upravljanje državom, izgrađeno 686 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.
Vučević je posetio danas Raški okrug i nastavak Moravskog koridora. U objavi na Instagramu istakao da se, kako je naveo, sa izgradnjom saobraćajne infrastrukture nastavlja i u narednom periodu.
- Od kad je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za našu državu, u Srbiji je izgrađeno 686 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. I tu nije kraj! Nastavljamo da gradimo auto-puteve, brze saobraćajnice, lokalne i regionalne puteve, kako bismo povezali svaki kraj naše zemlje - napisao je Vučević.
On je u istoj objavi kritikovao blokade i poručio da one, prema njegovim rečima, „donose zastoje, podele, mržnju i sukobe“.
- Samo ujedinjeni možemo da nastavimo razvoj Srbije, jačamo našu državu, obezbedimo rast plata i penzija, gradimo nove škole, opremamo bolnice i snažimo Vojsku Srbije - naveo je Vučević.
Objavu je završio porukom: „Ujedinjena Srbija može sve! Samo ujedinjena Srbija pobeđuje!“
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