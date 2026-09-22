"SRBIJA ĆE IMATI ĐUKANOVIĆA U LIKU SRDANOVIĆA" Knežević o nosiocu blokaderske liste: On zna ljude iz podzemlja

LIDER DNP-a, Milan Knežević, govorio je o Iliji Srdanoviću, njegovim navodnim vezama sa Milom Đukanovićem i prepiskama Vesne Medenice.

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Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, Milan Knežević, govorio je na TV Prva o Iliji Srdanoviću, nosiocu liste koja će učestvovati na izborima u Srbiji, iznoseći tvrdnje o njegovom odnosu sa bivšim crnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem.

Knežević je pozvao Srdanovića da se javno izjasni o tome da li poznaje Đukanovića, kao i o navodima koji se odnose na kontakte sa ljudima iz crnogorskog podzemlja i nekadašnjom predsednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom.

Knežević je rekao da očekuje da Srdanović odgovori na pitanje kakav odnos ima sa Đukanovićem.

- Ja očekujem da će se gospodin Srdanović oglasiti i reći da li poznaje Mila Đukanovića. Da li su prijatelji? Ja tvrdim da jesu - rekao je Knežević.

On je izneo i tvrdnju da je Srdanović poznavao pojedine ljude iz crnogorskog podzemlja, ali nije želeo da navede njihova imena.

Knežević je, takođe, otvorio pitanje odnosa Srdanovića i Vesne Medenice, tvrdeći da je ona, prema njegovom tumačenju, pokušavala da preko Srdanovića pronađe mogućnost da bude u Srbiji i izbegne krivično-pravnu odgovornost.

U javnosti su se pojavile prepiske u kojima Vesna Medenica Srdanovića pominje kao lekara koji leči Mila Đukanovića i osobu od poverenja. U jednoj od poruka koju je B92 objavio navodi se: "Ima tamo neki doktor što Mila liječi Srdanović neki, od povjerenja".

"Srbija će imati DPS u liku Srdanovića"

Knežević je govorio i o političkoj ulozi Srdanovića, tvrdeći da će njegova lista predstavljati nastavak politike Demokratske partije socijalista u Srbiji.

- Mogu da kažem da će Srbija imati DPS na ovim izborima, to jest Mila Đukanovića će imati u liku Srdanovića - rekao je Knežević u programu TV Prva.

Knežević je prethodno tvrdio i da su promene vlasti u Crnoj Gori nakon izbora 30. avgusta 2020. godine bile povezane sa pomoći iz Srbije, navodeći da je i sam učestvovao u tadašnjoj kampanji.

Govorio i o politici prema Srbiji

Knežević je tokom gostovanja izneo i svoje viđenje mogućeg političkog razvoja događaja u Srbiji.

On je tvrdio da bi, ukoliko bi politička grupa koju povezuje sa Srdanovićem ostvarila uspeh, usledile nove političke promene koje bi, prema njegovoj oceni, mogle da ugroze teritorijalnu celovitost Srbije. Te tvrdnje predstavljaju Kneževićev politički stav i nisu predstavljene kao utvrđene činjenice.

U tom kontekstu govorio je i o Kosovu i Metohiji, odnosu Srbije prema Rusiji i spoljnoj politici zemlje, kritikujući stavove za koje tvrdi da ih zastupa Srdanović.

Knežević je tokom gostovanja govorio i o Milu Đukanoviću, uključujući snimak iz jednog podgoričkog lokala na kojem, prema njegovim tvrdnjama, bivši crnogorski predsednik peva pesme Marka Perkovića Tompsona.

(24 sedam)