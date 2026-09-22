Hapšenja i istraga

IZ RUČNOG RAKETNOG BACAČA ISPALIO PROJEKTIL NA KUĆU U KOTEŽU: Policija na licu mesta našla i neeksplodiranu bombu - Uhapšen napadač

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 14:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula i Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Ž. K. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

ИЗ РУЧНОГ РАКЕТНОГ БАЦАЧА ИСПАЛИО ПРОЈЕКТИЛ НА КУЋУ У КОТЕЖУ: Полиција на лицу места нашла и неексплодирану бомбу - Ухапшен нападач

Foto: Depositphotos/pryzmat

On se sumnjiči da je noćas u Kotežu iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji i pobegao. Tom prilikom nije bilo povređenih lica, već su nastala materijalna oštećenja.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Takođe, na licu mesta pronađena je i jedna neeksplodirana ručna bomba. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO SU SUPRUŽNICI KOJI SU STRADALI KOD SMEDEREVA Novosti saznaju: Vozač koji je skrivio nesreću bio pod zabranom upravljanja vozilom
Zločin

0 2

OVO SU SUPRUŽNICI KOJI SU STRADALI KOD SMEDEREVA "Novosti" saznaju: Vozač koji je skrivio nesreću bio pod zabranom upravljanja vozilom

VOZAČU teretnog vozila S.M (27) iz Jagodine koji je u ponedeljak na auto-putu kod Smedereva, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su nastradali supružnici iz Subotice, osim što je bio pod dejstvom nakrotika, ranije je oduzeta vozačka dozvola, i u trenutku udesa juč bio je pod zabranom upravljanja motornim vozilom, saznaju "Novosti".

22. 09. 2026. u 10:46

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine