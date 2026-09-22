IZ RUČNOG RAKETNOG BACAČA ISPALIO PROJEKTIL NA KUĆU U KOTEŽU: Policija na licu mesta našla i neeksplodiranu bombu - Uhapšen napadač
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula i Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Ž. K. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je noćas u Kotežu iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji i pobegao. Tom prilikom nije bilo povređenih lica, već su nastala materijalna oštećenja.
Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.
Takođe, na licu mesta pronađena je i jedna neeksplodirana ručna bomba. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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