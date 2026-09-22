Svet

POSLE TURSKE, I RUSIJA IMA PREDLOG: Treba reformisati Savet bezbednosti UN

В.Н.

22. 09. 2026. u 14:25

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STALNO članstvo u Savetu bezbednosti UN trebalo bi proširiti, a većem broju zemalja treba omogućiti pravo glasa, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

ПОСЛЕ ТУРСКЕ, И РУСИЈА ИМА ПРЕДЛОГ: Треба реформисати Савет безбедности УН

Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

- Stalno članstvo svakako treba proširiti. Pojavio se veliki broj država ili, možda, međudržavnih organizacija koje bi, bez sumnje, trebalo da imaju svoj glas u Savetu bezbednosti. Ali istovremeno smatramo da su i ovaj institut stalnih članova Saveta bezbednosti, kao i pravo veta, veoma važni, veoma važni elementi celokupne strukture Ujedinjenih nacija. I dalje smo privrženi ovom veoma važnom elementu - istakao je.

Portparol Kremlja je naglasio da Savet bezbednosti UN svakako treba reformisati.

Ranije je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan pozvao na ukidanje prava veta u Savetu bezbednosti UN, ocenivši da sadašnji sistem više ne odgovara realnosti savremenog sveta. Turski lider je takođe predložio da se odustane od stalnog članstva u Savetu bezbednosti.

Prema njegovom mišljenju, sve članove trebalo bi da bira Generalna skupština UN na određeni mandat.

(RT Balkan)

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