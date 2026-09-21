Tip dana

TIP DANA!

Mr White

21. 09. 2026. u 10:46

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TIP dana.

ТИП ДАНА!

FOTO: Novosti

Za danas je naš specijalista za singlove Mr White pripremio predlog koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe. 

U pitanju je singl koji nam stiže iz Srbije.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

 

Sigurica

18.00 Javor - Proleter 023 0-3 (1.48)

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Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

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